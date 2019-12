Diretta Viterbese Virtus Francavilla/ Streaming video tv: chi la spunta? (Serie C)

Viterbese Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione Aia di Castellammare di Stabia, si gioca oggi pomeriggio domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.00 per la diciannovesima giornata di Serie C nel girone C presso lo stadio Enrico Rocchi. Viterbese Virtus Francavilla mette di fronte due formazioni con posizioni di classifica praticamente identiche, con i laziali infatti a quota 21 e i pugliesi davanti di una sola lunghezza, a 22 punti. Sfida dunque che potrà servire a capire chi si avvicinerà alla zona playoff e chi invece dovrà pensare innanzitutto a tenere a bada la zona playout. Nella scorsa giornata la Viterbese ha perso sul campo della capolista Reggina, sfida d’altronde difficilissima, mentre la Virtus Francavilla arriva dall’importante successo contro la Cavese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Virtus Francavilla, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della Serie C sono tutte fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA

Eccoci giunti al momento di scoprire le probabili formazioni di Viterbese Virtus Francavilla. I padroni di casa di Nicola Antonio Calabro potrebbero schierarsi con un 3-4-2-1: Markic, Atanasov e Baschirotto nella difesa a tre davanti al portiere Vitali; a centrocampo invece i mediani Besea e De Falco più gli esterni De Giorgi e Urso, infine in attacco avremo i trequartisti Pacilli e Bezziccheri in appoggio alla prima punta Volpe. Dall’altra parte, modulo 3-5-2 per la Virtus Francavilla di Bruno Trocini, che dovrebbe schierare Poluzzi in porta e davanti a lui una difesa a tre con Marino, Caporale e Delvino; nel folto centrocampo a cinque, ecco da destra a sinistra Albertini, Gigliotti, Mastropietro, Zenuni e Nunzella; infine il tandem d’attacco formato da Perez e Vazquez.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo cosa ci dice infine il pronostico di Viterbese Virtus Francavilla basato sulle quote dell’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno 1 è quotato a 2,35, ma anche le altre due ipotesi non sono distanti, con il segno X quotato a 3,10 e il segno 2 che arriva a quota 3,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA