Diretta Viterbese Virtus Francavilla/ Streaming video tv: team in ripresa (Serie C)

DIRETTA VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA: SFIDA EQUILIBRATA

Viterbese Virtus Francavilla sarà diretta dal signor Michele Delrio: alle ore 15:00 di mercoledì 23 dicembre lo stadio Rocchi ospita la partita valida per la 17^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. Si tratta di una partita che mette a confronto due squadre che devono ancora fare i conti con una classifica deficitaria, ma che hanno dato segnali di ripresa: i laziali sono stati costruiti con ambizioni da playoff ma sono andati incontro a un avvio poco esaltante della stagione, nell’ultimo turno però hanno approfittato della fragilità della Casertana imponendole un 3-0 esterno che ha rilanciato la squadra, consentendole il sorpasso diretto e l’uscita dalla zona playout. Punta invece ai playoff la Virtus Francavilla, tra alti e bassi: i biancazzurri ci sono già stati e si vogliono ripetere, sanno che la strada sarà lunga ma la vittoria interna contro il Bisceglie ha dato sapore a questi giorni natalizi, ora si potrebbe replicare e allora vedremo come andranno le cose nella diretta di Viterbese Virtus Francavilla, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Viterbese Virtus Francavilla: va infatti ricordato che tutte le partite di Serie C, ad eccezione del posticipo, sono da qualche anno un’esclusiva del portale Eleven Sports, al quale ci si può abbonare oppure rivolgersi per acquistare il singolo evento. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video: per accedere alle immagini basterà di conseguenza dotarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA

Roberto Taurino non avrà a disposizione Bensaja per Viterbese Virtus Francavilla: il riferimento davanti alla difesa potrebbe allora essere Sibilia, che agirà con Salandria e Palermo che gli faranno compagnia in qualità di mezzali. Alle spalle di questo reparto ecco una difesa con Baschirotto e Markic piazzati davanti al portiere Daga, sugli esterni invece dovrebbero agire Edoardo Bianchi e Falbo; tridente offensivo con Alessandro Rossi confermato dopo la doppietta del Pinto, Bezziccheri e Simonelli devono vincere la concorrenza di Calì e Tounkara che potrebbero giocare come laterali adattati. Bruno Trocini punta sul 3-5-2 con Pambianchi, Caporale e Sparandeo schierati davanti a Crispino; Giannotti e Nunzella fanno un passo avanti piazzandosi sulle fasce laterali partendo dal centrocampo, dove Tchetchoua dovrebbe sostituire Castorani e completare l’assetto centrale con Zenuni e Di Cosmo. Nella coppia offensiva cerca una maglia Leonardo Pérez, che domenica non è stato impiegato: sia Puntoriere che Federico Vázquez sono però andati a segno, e dunque danno la sensazione di essere ancora favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Eurobet ha tracciato le quote per Viterbese Virtus Francavilla, quindi possiamo subito vedere quali siano le previsioni del bookmaker per questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,30 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,05 volte la vostra puntata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte l’importo investito.



