Diretta Vuelta 2019/ Streaming video e tv: percorso, vincitore e orario 1^ tappa

Comincia oggi la Vuelta 2019: l’appuntamento è naturalmente con la prima tappa, una cronosquadre di 13,4 km tra Salinas de Torrevieja e Torrevieja, nella provincia di Alicante (Comunità Valenciana), seguendo dunque la strada fra le saline e il centro cittadino. La diretta Vuelta 2019, terzo e ultimo grande giro della stagione, comincia dunque con una prova contro il tempo, come da tradizione ormai consolidata per il Giro di Spagna. L’anno scorso avevamo però avuto una cronometro individuale ad aprire la Vuelta con vittoria di Rohan Dennis, stavolta si torna a una cronometro a squadre come quassi sempre nell’ultimo decennio. Comincia dunque la caccia all’erede di Simon Yates, vincitore della scorsa edizione della Vuelta, con la speranza che Fabio Aru possa mettersi in evidenza. Molto si deciderà in salita, perché come di consueto alla Vuelta le montagne avranno grande importanza, ma naturalmente già oggi ci saranno i primi distacchi e partire nel migliore dei modi fa sempre bene, anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (1^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la prima tappa, dunque la cronosquadre di Torrevieja, avranno inizio già alle ore 18.00 sul canale tematico per seguire la cronometro nella sua interezza, considerando che si gareggerà nel tardo pomeriggio. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 1^ TAPPA CRONOSQUADRE TORREVIEJA: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, andiamo adesso a presentare il percorso della prima tappa, la cronosquadre dalle Salinas de Torrevieja a Torrevieja. Annotiamo innanzitutto che la partenza della prima squadra in gara avrà luogo alle ore 18.56, mentre l’elenco delle partenze si completerà alle ore 20.16. Il tracciato si preannuncia velocissimo, di conseguenza l’arrivo dell’ultima formazione è atteso per le ore 20.30, tenendo una media che potrebbe sfiorare i 60 km/h. In effetti sul percorso non ci sarebbe molto da dire: l’altimetria sarà una linea completamente piatta, 10 metri sul livello del mare alla partenza e lo stesso all’arrivo. Gareggiando sulla costa, ecco che le incognite potrebbero al massimo arrivare dal vento. Naturalmente, come in ogni cronosquadre, sarà obbligatorio portare al traguardo almeno quattro corridori e il tempo verrà preso appunto sul quarto a tagliare il traguardo, ma alla prima tappa questo non dovrà essere un problema per nessuno. Infine, ricordiamo che la prima maglia rossa spetterà a chi taglierà per primo il traguardo nella squadra vincitrice.



