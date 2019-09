Diretta Vuelta 2019/ Streaming video e tv: percorso, vincitore e orario 16^ tappa

La diretta Vuelta 2019 oggi lunedì 9 settembre vive la sedicesima tappa Pravia-Alto de La Cubilla di 144 km, una frazione breve ma decisamente impegnativa, una delle più dure tappe di alta montagna di questa edizione della Vuelta 2019. Di solito al lunedì della terza settimana c’è l’ultimo giorno di riposo, che invece questa volta slitta a domani: riflettori allora puntati sulla diretta Vuelta 2019, anche perché oggi vivremo un vero e proprio tappone di alta montagna, perché le tre salite inserite nel percorso saranno tutte lunghe ed impegnative. Si farà dunque “doppietta” di grandi montagne dopo la tappa di ieri, in una Vuelta che già tra la cronometro in terra francese e poi l’arrivo sulle rampe di Los Machucos aveva vissuto giorni molto importanti. Oggi dunque sarà il giorno perfetto per gli scalatori puri, che avranno molti chilometri di strada che sale sotto le loro ruote: ne sapranno approfittare?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (16^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la sedicesima tappa Pravia-Alto de La Cubilla avranno inizio già alle ore 13.25 sul canale tematico per seguire in modo davvero completo questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 15^ TAPPA PRAVIA-ALTO DE LA CUBILLA: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, presentare il percorso della sedicesima tappa Pravia-Alto de La Cubilla è molto importante, perché abbiamo già accennato all’alto livello di difficoltà di questa frazione di montagna. La partenza avrà luogo da Pravia alle ore 13.28, perché il chilometraggio sarà breve, ma con alto coefficiente di difficoltà. I primi 40 km saranno facili, anche se presto si comincerà gradualmente a salire, fino a quando ecco che avrà inizio la vera e propria ascesa verso il Puerto de San Lorenzo (km 60), una bella salita di 10 km con pendenza media all’8,5% e dunque naturalmente Gpm di prima categoria caratterizzato da un tratto facile verso metà, ma all’inizio e alla fine spesso anche oltre il 10%. Dopo la discesa inizierà un tratto di falsopiano a salire che ci porterà ai piedi della seconda salita, l’Alto de la Cobertoria (km 100,3): in questo caso l’ascesa misura 8,3 km con una pendenza media dell’8,2%. Discesa, sprint intermedio collocato oggi a Campomanes (km 116,5) e poco dopo saremo ai piedi della salita verso l’arrivo all’Alto de la Cubilla. Questa ultima ascesa di giornata spicca per la sua lunghezza davvero notevole (17,8 km), anche se inevitabilmente questo porterà a una pendenza media meno accentuata (6,2% medio). Una salita dunque più da fondisti che da scattisti, che ci dirà chi è il più forte quando c’è da pedalare in salita per molti chilometri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA