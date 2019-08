Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 3^ tappa

La diretta Vuelta 2019 oggi vivrà la sua terza tappa: l’appuntamento è con la Ibi-Alicante di 188 km, seconda frazione in linea di una Vuelta che è cominciata sabato con la cronosquadre di Torrevieja. Siamo sempre sulle strade della provincia di Alicante (Comunità Valenciana), protagonista assoluta in questi primi giorni del Giro di Spagna numero 74. Dopo avere toccato praticamente tutte le località dei dintorni, oggi si arriverà proprio nel capoluogo Alicante e questa terza tappa potrebbe essere adatta per i velocisti, anche se alla Vuelta è meglio non sbilanciarsi mai troppo. Staremo dunque a vedere che cosa ci potrà riservare oggi pomeriggio la diretta Vuelta 2019. Il percorso sarà più semplice rispetto a ieri, però non mancheranno i trabocchetti e di conseguenza anche oggi le squadre degli sprinter dovranno faticare non poco per arrivare a giocarsi il successo. Il discorso non riguarderà il nostro Elia Viviani, fresco campione europeo, che l’anno scorso vinse tre tappe ma stavolta non partecipa alla Vuelta. Stesso discorso per l’ex campione europeo Matteo Trentin, che alla Vuelta vinse ben quattro tappe nel 2017, per le volate non ci dovrebbero essere grandi protagonisti italiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (3^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la terza tappa Ibi-Alicante avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa seconda frazione in linea. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 3^ TAPPA IBI-ALICANTE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, presentiamo adesso in maggiore dettaglio il percorso della terza tappa Ibi-Alicante, che come abbiamo detto potrebbe essere adatta ai velocisti, ma con alcune incognite. La partenza avrà luogo da Ibi alle ore 12.53 e nei primi 100 km non ci sarà molto da segnalare. Non mancheranno alcuni dolci saliscendi perché di pianura vera e propria ce ne sarà ben poca, tuttavia non ci saranno difficoltà significative e di conseguenza è facile immaginare la classica fuga da lontano che però il gruppo avrà modo di controllare. Il primo Gran Premio della Montagna sarà il Puerto de Biar (km 116), un’ascesa comunque di appena 2,7 km al 4,8% di pendenza media, dunque un Gpm di terza categoria che non dovrebbe modificare la situazione. Più significativo potrebbe essere la successiva salita, fosse anche solamente perché saremo più vicini al traguardo: terza categoria anche per il Gpm del Puerto de Tibi (km 150,2), ascesa di 6,7 km al 4,1% medio. Da lì in poi sarà quasi tutta discesa, interrotta però da un breve strappo che ci porterà allo sprint intermedio in località Bussot (km 167). Il finale comunque sarà velocissimo, con tanta discesa e infine gli ultimi 10 km pianeggianti verso l’arrivo di Alicante, che potrebbero risultare decisivi per le squadre degli sprinter per arrivare a giocarsi la volata di gruppo.



