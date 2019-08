Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 4^ tappa

La diretta Vuelta 2019 oggi con la quarta tappa ci dovrebbe proporre una giornata interlocutoria: la Cullera-El Puig di 175,5 km sarà infatti insolitamente pianeggiante per gli standard della Vuelta, dove di solito sono insidiose anche le tappe dedicate agli sprinter. Oggi invece ci sarà solo un Gran Premio della Montagna di terza categoria e gli ultimi chilometri saranno completamente pianeggianti, il modo ideale per le squadre dei velocisti che potranno portare – salvo colpi di scena comunque sempre possibili nel ciclismo – le loro ruote veloci a giocarsi il successo di giornata sul rettilineo finale. La diretta Vuelta 2019 dunque oggi dovrebbe proporci un lungo avvicinamento all’epilogo in volata: in ottica italiana sentiremo la mancanza di Elia Viviani, che un anno fa era stato il re dei velocisti alla Vuelta ma nel 2019 non è in Spagna. Dal punto di vista geografico, è da notare che oggi per la prima volta la Vuelta 2019 esce dalla provincia di Alicante, protagonista indiscussa finora, fin dalla cronosquadre di apertura a Torrevieja. Si resterà comunque nella Comunità Valenciana, ma sulle strade della provincia del capoluogo Valencia, alla quale appartengono sia Cullera sia El Puig.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (4^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la quarta tappa Cullera-El Puig avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa nuova frazione in linea. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 4^ TAPPA CULLERA-EL PUIG: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, adesso andiamo ad analizzare in maggiore dettaglio il percorso della quarta tappa Cullera-El Puig, che come abbiamo detto sarà perfetta per i velocisti ed insolitamente facile per gli standard della Vuelta. La partenza avrà luogo da Cullera alle ore 13.19, ma a differenza di quanto succede quasi sempre alla Vuelta, oggi ci sarà ben poco da dire sulla altimetria. Nella parte centrale del percorso ci sarà qualche morbido saliscendi verso lo sprint intermedio collocato in località Naquera al km 122,3 della tappa, subito dopo comincerà la salita del Puerto del Oronet che sarà l’unica difficoltà di giornata. Parliamo comunque di un Gpm di terza categoria (km 129,5), collocato al termine di una salita di 5,8 km al 4,5% di pendenza media. Nulla di che per i professionisti, a maggior ragione perché saremo ancora piuttosto lontani dall’arrivo di El Puig. Gli ultimi 25 km verso il traguardo saranno completamente pianeggianti: un caso raro alla Vuelta, del quale certamente vorranno approfittare nel migliore dei modi le squadre dei velocisti.



