Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 7^ tappa

La diretta Vuelta 2019 continuerà anche oggi a regalarci grandi emozioni. La settima tappa Onda-Mas de la Costa di 183,2 km infatti proporrà il terzo arrivo in salita consecutivo per questa Vuelta 2019 che non dà respiro ai suoi protagonisti già nel corso della prima settimana, in genere la più tranquilla in un grande giro. La Vuelta 2019, come d’altronde succede spesso in Spagna, non conosce invece la parola tranquillità: dopo l’impegnativa salita di mercoledì e una frazione di media montagna ieri, oggi avremo un totale di cinque Gran Premi della Montagna, dei quali il più impegnativo sarà proprio quello all’arrivo di Mas de la Costa, una salita breve ma durissima, che sarà perfetta per i corridori più esplosivi. Sarà dunque possibile fare ancora qualche distacco, in una classifica che sta già assumendo una fisionomia piuttosto significativa. La diretta Vuelta 2019 dal punto di vista geografico oggi sarà protagonista sulle strade della Comunità Valenciana e dell’Aragona, le uniche due regioni finora toccate da questo Giro di Spagna che pure è già giunto alla sua settima tappa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (7^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la settima tappa Onda-Mas de la Costa avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 7^ TAPPA ONDA-MAS DE LA COSTA: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, naturalmente vi presentiamo il percorso della settima tappa Onda-Mas de la Costa più nel dettaglio, andando a descrivere le tante insidie di questa frazione decisamente insidiosa. La partenza avrà luogo da Onda alle ore 12.30 e dobbiamo dire che nei primi 75 km non ci sarà nulla da segnalare, se non il tratto pianeggiante senza dubbio più lungo da diversi giorni a questa parte. Da quel momento in poi però l’altimetria cambierà radicalmente, con tre Gran Premi della Montagna in rapida successione: si tratterà del Puerto del Marianet di terza categoria (km 93,7), del Puerto de Eslida di seconda categoria al km 104,5 e del Puerto de Alcudia de Veo di terza categoria (km 115,7), che ci daranno una successione di salite e discese senza un attimo di tregua. Saremo a quel punto ancora vicini alla località di partenza, tanto che proprio ad Onda sarà collocato lo sprint intermedio al km 130. Subito dopo ci saranno altri saliscendi prima del finale che ci proporrà le ultime due salite vere, prima il Puerto del Salto del Caballo (km 161,1) di seconda categoria ed infine, dopo qualche altro saliscendi tra il termine della discesa e la località di Llucena, l’ascesa finale verso l’arrivo a Mas de la Costa. Questa salita sarà un Gpm di prima categoria nonostante misuri appena 4,1 km, perché la pendenza media sarà del 12,3%, dunque un vero e proprio muro con pendenze quasi sempre in doppia cifra e punte di pendenza massima nel primo tratto fino al 22% e più avanti addirittura fino al 25%, mentre gli ultimi metri prima della linea del traguardo saranno al 17,5%. Bastano i numeri per capire che ne vedremo delle belle…



