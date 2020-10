Diretta Vuelta 2020/ Streaming video e tv 4^ tappa: spazio alle ruote veloci

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI TAPPA PIATTA!

La Vuelta 2020 torna in diretta anche oggi, venerdi 23 ottobre 2020 per la 4^ tappa di questa magnifica 75^ edizione della corsa spagnola. Dopo le montagne e l’arrivo in salita al Laguna Negra, che ci hanno regalato grande spettacolo nella giornata di ieri, ecco che oggi la Vuelta 2020 ci riserva una frazione definita “piatta”, ma che in realtà nasconde parecchie insidie, e dove qualche outsider ne potrebbe approfittare per segnare il proprio nome al fianco di questa storica edizione della corsa iberica. Con la 4^ tappa infatti si andrà da Garray Numacia e Ejea de Los Caballeros, per 191,7 km un poco mossi, anche a livello altimetrico: non ci saranno alcun Gran premio della Montagna oggi, ma di certo non si può dire che il percorso sarà completamente in piano. A complicare le cose per gli uomini di classifica poi potrebbe essere il vento, sempre particolarmente fastidio in questo momento dell’anno nell’area di Cinco Villas.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la quarta tappa, da Garray e Ejea de los Caballeros, avranno inizio già alle ore 14,55 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Ma andiamo ora a avere nel dettaglio che cosa ci riserva la diretta della Vuelta 2020 per la 4^ tappa, che come abbiamo detto prima, vedrà i nostri beniamini impegnati in un tracciato molto lungo, di 191,7 km, da Garray a Ejea de Los Caballeros. Partiamo innanzitutto ricordando che oggi il via ufficiale alla frazione verrò dato da Garray (a 1040 metri sl) alle ore 13.09: l’arrivo a traguardo del probabile vincitore è invece prevista attorno alle ore 17.30. Come poi abbiamo accennato prima, benchè la Vuelta classifichi la frazione come “completamente piatta” in realtà la prima parte del tracciato si configura come molto mossa: i ciclisti rimaranno in quota fino a circa i primi 45 km ma da Agreda si comincerà a scendere, sia pure con una certa dolcezza. Sarà solo al km 110 (a circa metà dunque della tappa) che finalmente la strada di farà veramente in piano e a una minore altitudine: da qui sarà battaglia aperta prima per recuperare i primi fuggitivi e poi per la volata di gruppo, attesa al traguardo finale. Da aggiungere che al 169km è prevista appena una piccolissima salitella, dove è posto il punto sprint di Sabada, valida per la classifica a punti.



