Diretta Vuelta 2020/ Streaming video e tv: finalmente tappona di montagna! (6^ tappa)

Siamo ancora in diretta con la Vuelta 2020, anche in questa domenica 25 ottobre: oggi ci attende la sesta tappa da Biescas a Aramon Formigal, frazione di alta montagna, dove verranno messe veramente alla prova le intenzioni dei big della corsa spagnola. Ad attenderci infatti saranno ben tre Gran premi della Montagna, di cui uno di prima categoria, proprio sulla linea del traguardo: un percorso impegnativo e previsto, che pure non era quello che era stato preventivato in origine. Solo pochi giorni fa il comitato organizzativo della Vuelta ha infatti dovuto pesantemente modificare il percorso della 6^ tappa, che prevedeva uno sconfinamento nei territori francesi per affrontare il Col de Portalet, il Col de l’Aubisque e il Col du Tourmalet. Il governo francese ha applicato di recente misure ancor più restrittive, alla luce degli ultimi sviluppi della pandemia da coronavirus, e di conseguenza la Vuelta ha dovuto spostarsi completamente sul territorio spagnolo. Ma la rinuncia a salite “blasonate” non deve farci pensare a una tappa meno vivace: sarà infatti vera battaglia in strada.

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la quinta tappa, da Biescas a Aramon Formigal avranno inizio già alle ore 14,00 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Come dicevamo prima, il percorso di questa 6^ tappa della Vuelta 2020 non sarà quell’originario: pure non sarà meno spettacolare, in tutti i suoi 146,4 km. Ricordiamo innanzitutto che il via ufficiale alla sesta tappa della Vuelta 2020, da Biescas verrà dato alle ore 13.18, mentre l’arrivo al traguardo del vincitore a Aramon Formigal è previsto attorno alle ore 17.20 circa. Venendo al percorso rivoluzionato, possiamo subito dire che nella sua prima parte non presenza particolari punti di interesse: saranno infatti tre giri intorno a un mini circuito che prevedrà il passaggio a Saneguè, Sebinanigo e Làrrede. E’ poi solo dal 63 km che le cose cominceranno a farsi interessanti con l’inizio della salita all’Alto de Petralba (già affrontato nella giornata di ieri), ovvero un’ascesa di terza categoria, che farà solo da anticipo al gran finale. Subito una ripida discesa e poi subito di nuovo a salire col Gpm di seconda categoria di Puerto de Cotefablo: ancora la corsa è costretta a una discesa molto impegnativa, fino al punto sprint di Biescas, cui si tornerà dunque a chiusura di un cerchio. Il tratto finale sarà poi veramente esplosivo, con l’arrivo in salita di Aramon Formigal. Ecco il GPM di prima categoria che comincerà formalmente a quota 1100 m (si arriverà a 1790 m al traguardo) a 14 km prima della linea finale: chiederà ai corridori un’ascesa da 14.5 km con pendenze medie del 4.6% ma dove pure si toccheranno punte del 10%. Un arrivo dunque veramente impegnativo, dove ci attendiamo degli veri exploit da parte dei big della Vuelta 2020.



