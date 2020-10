Diretta Vuelta 2020/ Streaming video e tv: oggi difficile arrivo in salita!

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI TAPPONE PER SCALATORI!

La diretta della Vuelta 2020 torna a farci compagnia anche oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, con la ottava tappa, da Lagono a Alto de Moncalvillo, lunga ben 164 km. Dopo le prime alture occorse ieri, ecco che per la seconda settimana della corsa rossa si fa veramente sul serio: con oggi ci attende un vero tappone di montagna, dove ardue salite e presumibilmente anche il cattivo tempo metteranno veramente alla prova le ambizioni dei big di questa 75^ edizione del grande giro spagnolo. Nel programma odierno infatti per la diretta della Vuelta 2020 ci attenderanno solo due Gran premi della Montagna, ma l’ultimo si rivelerà davvero cruciale per l’esito finale della corsa e della classifica finale: il traguardo di Alto de Moncalvillo sarà banco di prova durissimo, dovrà verrà chiesto di colmare un dislivello altimetrico di circa 650 metri.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per l’ottava tappa, da Logrono ad Alto de Moncalvillo avranno inizio già alle ore 14,40 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELL’8^ TAPPA

Prima di analizzare nel dettaglio il percorso di questa vera tappona di montagna per la diretta della Vuelta 2020, occorre prima precisare agli appassionati che oggi la partenza da Logrojo è stata messa in programma per le ore 13.03: l’arrivo al traguardo in salita del vincitore è stato invece ipotizzato per le ore 17.15 circa. Venendo ora al dettaglio del percorso della 8^ tappa della Vuelta 2020, possiamo dire che se non altro oggi la partenza sarà soft: siamo intorno ai 500 metri di altitudine e i ciclisti affronteranno una prima parte del percorso mossa ma non particolarmente impegnativa, almeno fino al 107 km. Qui infatti si comincerà a salire per il primo Gran premio della montata della giornata, il Puerto de la Rasa, altura che prevede una salita da 9.8 km al 5.3% di pendenza media: poco prima ecco il TV di Jàlon de Cameros. Di seguito una ripida discesa e ancora un piccolo tratta in pieno per prendere il fiato prima del traguardo in salita dell’Alto del Moncalvillo, che come abbiamo detto, sarà affare solo per gli scalatori più in forma. Il GPM, di prima categoria, sulla carta fa davvero paura: si comincerà a salire al 155 km (sui 164 complessivi) e da 740 metri si supererà quota 1400 al traguardo. L’Alto del Moncalvillo sarà dunque salita da 8.3 km con pendenza media del 9.2%, ma dove nei tratti finali, si toccheranno anche pure del 13 e 15%: qui ci attendiamo solo scintille.



