Diretta Vuelta 2020/ Streaming video e tv: si torna a salire! (5^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI TAPPA COLLINARE

La Vuelta 2020 è in diretta anche oggi, sabato 24 ottobre 2020, con la 5^ tappa, da Huesca a Sabinanigo, lunga ben 184 km. Dopo la frazione di ieri, tutta dedicata alle ruote veloci e dove abbiamo assistito alla splendida volata di Sam Bennett, ecco che la corsa torna a salire. Per il portale ufficiale, la frazione di oggi sarà “collinare”: di fatto il percorso vedrà una prima parte tutto sommato abbastanza lineare, e un finale ben mosso, dove saranno ben tre i Gran premi della montagna previsti, nessuno però di prima categoria. L’arrivo a Sabinanigo, poi sarà completamente piatto: le montagne antecedenti faranno selezione e solo probabilmente solo un piccolo gruppo riuscirà a giocarsi il tutto per tutto per la vittoria di tappa in una volata finale.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la quinta tappa, da Huesca a Sabinanigo, avranno inizio già alle ore 14,55 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Andiamo ora però a vedere nel dettaglio che cosa si riserva la diretta della Vuelta 2020 per questa quinta tappa, di certo molto mossa, che ci farà compagnia in questo sabato. Innanzitutto dobbiamo ricordare agli appassionato che oggi il via ufficiale alla frazione verrà dato da Huesca alle ore 12.54: l’arrivo al traguardo di Sabinanigo è invece stato previsto attorno alle ore 17.30. Venendo al tracciato oggi in programma, come abbiamo detto prima, saranno 184.4 i chilometri da coprire nel complesso: di questi però quasi un centinaio saranno fondamentalmente in piano. Sarà infatti un lungo tratto abbastanza tranquillo nella prima parte della frazione: qualche saltella appena percettibile, ma nulla di veramente interessante nelle prime battute. E’ infatti solo dal 109 km che la corsa si accenderà. Qui infatti comincerà ufficialmente la prima salita della giornata, Gran premio della montagna di 2^ categoria dell’Alto de Vio: un’ascesa da 13.5 km con pendenza media di 4.7%. Non ci sarà poi spazio per la discesa: subito al 136 km ecco il Gpm di terza categoria di Alto de Fanlo, che chiederà una salita di 6.4 km con pendenza media di 4.6%. Solo a seguire si scenderà, ma non di molto: al 158 km infatti la corsa tornerà a faticare, per scalare il GPM di 2^ categoria del Alto de Petralba, ovvero una salita da 8.7 km dove la pendenza media è del 5.2%: nel mezzo pure un punto sprint a Fiscal. Superato anche l’ultimo ostacolo ecco una dolce discesa e un tratto finale in piano, proprio negli ultimi km , fino al traguardo di di Sabinanigo.



