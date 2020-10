Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv 11^ tappa, riecco le montagne!

DIRETTA VUELTA 2020: TORNANO GLI SCALATORI!

Dopo due giorni sostanzialmente pianeggianti anche se ricchi di sorprese, la Vuelta 2020 oggi torna in montagna con la sua undicesima tappa Villaviciosa-Alto de La Farrapona di 170 km, arrivo in salita che aprirà un weekend fondamentale, dal momento che domani l’arrivo sarà sul mitico Angliru. Guai però a pensare già a domani, perché l’arrivo all’Alto de La Farrapona è già uno di quelli che potrebbe lasciare il segno sulla corsa a tappe spagnola, che chiude l’anomala stagione del grande ciclismo 2020. Fino a questo momento abbiamo visto in grande spolvero soprattutto Richard Carapaz e Primoz Roglic, certamente i due nomi di riferimento per la Vuelta 2020, che sta per completare la sua seconda settimana – ricordiamo che la corsa ha subito un taglio di tre tappe. Un weekend con due arrivi in salita consecutivi può naturalmente avere un peso forse già decisivo per gli esiti della Vuelta, anche se poi la terza settimana proporrà altre tappe chiave: senza andare troppo avanti, vediamo adesso cosa potrà succedere verso l’Alto de La Farrapona.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: PERCORSO 11^ TAPPA

La diretta Vuelta 2020 vivrà dunque oggi uno dei suoi arrivi in salita più importanti: scopriamo allora in maggiore dettaglio cosa ci riserverà il percorso della odierna undicesima tappa Villaviciosa-Alto de La Farrapona (Lagos de Somiedo) di 170 km. La partenza avrà luogo da Villaviciosa già alle ore 12.24 e bisognerà stare attenti a quella che di fatto sarà una “partenza in salita”. Il Gpm dell’Alto de la Campa (km 9,3) è di terza categoria, dunque non durissimo, ma cominciare immediatamente a salire potrebbe dare adito a pericolose imboscate. In seguito ci sarà poi davvero tanto da faticare, perché i restanti quattro Gpm saranno tutti di prima categoria. Avremo dunque l’Alto de la Colladona al km 56, al termine di un’ascesa di 7 km al 6,5% di pendenza media; senza dubbio più impegnativo sarà l’Alto de la Cobertoria, perché ci saranno ben 9,8 km di salita al 9% medio e lunghi tratti anche in doppia cifra per raggiungere il Gpm al km 95,2. Annotiamo poi lo sprint intermedio a Teberga (km 125,2), quando saremo già ai piedi della successiva salita, il Puerto de San Lorenzo, 10 km all’8,6% medio per raggiungere il Gpm al km 136, un’ascesa che nella sua seconda metà sarà quasi sempre oltre il 10% di pendenza. Infine naturalmente la salita verso l’arrivo all’Alto de La Farrapona: sarà la più lunga con i suoi 16,5 km, la pendenza media sarà del 6,2% perché molto irregolare nella prima parte (punte al 12,5% ma anche tratti ben più facili), fino agli ultimi 4000 metri che saranno invece durissimi. Lo spettacolo è assicurato!



