Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv 12^ tappa: si scala l’Angliru!

DIRETTA VUELTA 2020: ANCORA GLI SCALATORI SUGLI SCUDI!

Oggi è il giorno della salita simbolo della Vuelta 2020: l’attesa è già altissima per la dodicesima tappa Pola de Laviana-Alto de l’Angliru di 109,4 km, frazione breve ma con arrivo in salita in cima al mitico Angliru, la salita più dura di Spagna, che rivaleggia con Mortirolo e Zoncolan per il titolo (simbolico ma decisamente prestigioso) di salita ciclistica più dura d’Europa. Ieri l’arrivo all’Alto de La Farrapona è già stato sicuramente significativo, ma oggi ci troviamo di fronte a una di quelle salite che nel breve volgere di pochi chilometri può riscrivere la storia di una intera corsa a tappe. Domenica scorsa Richard Carapaz aveva scavalcato in testa alla classifica della Vuelta 2020 un comunque attivissimo Primoz Roglic, il giorno festivo oggi potrebbe di nuovo avere un peso determinante nell’economia della corsa, senza contare che vincere in cima all’Angliru è uno degli obiettivi che sicuramente nobilita la carriera di ogni ciclista. Non a caso l’ultima volta fece festa un certo Alberto Contador: chi riuscirà oggi a conquistare questo insolito Angliru novembrino?

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: PERCORSO 12^ TAPPA

La diretta Vuelta 2020 vivrà dunque oggi una giornata fondamentale: è doveroso allora scoprire in maggiore dettaglio cosa ci riserverà il percorso della odierna dodicesima tappa Pola de Laviana-Alto de l’Angliru di 109,4 km. La partenza avrà luogo da Pola de Laviana alle ore 14.08 dato che il chilometraggio sarà decisamente breve, tuttavia la successione di salite che ci attende è davvero impressionante. Solo i primi 25 km saranno facili, poi sarà un continuo alternarsi di salite e discese fino all’Angliru, giudice finale. La prima asperità sarà l’Alto del Padrun al km 29,3, un Gpm di terza categoria come il successivo Alto de Santo Emiliano al km 43, buoni per fare la gamba verso l’Alto de la Mozqueta, prima salita davvero tosta di giornata con i suoi 6,6 km all’8,4% di pendenza media (i primi 2 km costanti al 12%) per giungere al Gpm al km 60,3. Al termine della discesa annotiamo lo sprint intermedio a Figaredo (km 77), poi si tornerà a salire verso l’Alto del Cordal (km 88,2), altra salita breve ma cattiva: sono 5,4 km al 9,3% medio e lunghi tratti in doppia cifra, con punte al 14% nell’ultimo chilometro. Tutto questo naturalmente prima della salita verso l’arrivo all’Alto de l’Angliru: i numeri parlano di 12,4 km al 9,9%. Subito uno strappo al 22,5%, anche se i primi 5 km tutto sommato sono globalmente accettabili, poi però per i sucessivi 7 km non si scenderà mai sotto il 10% e spesso si andrà molto oltre, fino alla punta di pendenza massima al 23,5%. La salita spiana giusto negli ultimissimi metri, ma a quel punto i giochi saranno fatti…



