Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv 13^ tappa, l’unica cronometro!

DIRETTA VUELTA 2020: LA RIPRESA DOPO L’ULTIMA SOSTA

Cronometro fondamentale oggi alla Vuelta 2020, che riparte dopo il secondo e ultimo giorno di riposo e dopo le fatiche di domenica per scalare l’Angliru con la sua tredicesima tappa cronometro Muros-Mirador de Ezaro di 33,7 km, l’unica prova contro il tempo prevista in questa edizione del Giro di Spagna. Si annuncia dunque una giornata di capitale importanza per la Vuelta 2020, anche perché francamente l’ultimo weekend di grandi montagne ha detto molto meno del previsto, con un sostanziale nulla di fatto sabato all’Alto de La Farrapona ma differenze minime anche sul mitico Angliru, che dunque stavolta non è stato il giudice della Vuelta. La classifica è ancora cortissima e questa potrebbe essere una ottima notizia per Primoz Roglic, sulla carta molto più forte a cronometro ad esempio di Richard Carapaz, che domenica sull’Angliru si è preso la maglia rossa ma per soli 10 secondi sullo sloveno. Oggi dunque l’unica cronometro potrebbe fare molti più distacchi delle salite: cosa cambierà in classifica?

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: PERCORSO 13^ TAPPA

Abbiamo dunque già capito che la diretta Vuelta 2020 oggi vivrà una giornata di enorme significato, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna tredicesima tappa cronometro Muros-Mirador de Ezaro. La partenza avrà luogo dunque da Muros, attorno alle ore 13.30 per quanto riguarda il primo corridore in gara, mentre l’arrivo a Mirador de Ezaro dell’ultimo uomo in gara sarà approssimativamente alle ore 17.20. Date queste coordinate temporali, dobbiamo dire che si tratterà di una cronometro particolare, completamente pianeggiante per i primi 32 km lungo la costa della Galizia, con un paio di rilevamenti cronometrici intermedi al km 12 e al km 24,5, ma poi ecco gli ultimi 1800 metri verso l’arrivo a Mirador de Ezaro che saranno uno strappo brutale, con una pendenza media che si aggira attorno al 14% e punte di pendenza massima addirittura al 28% che renderanno questa cronometro decisamente particolare. Visto tuttavia il grande equilibrio sull’Angliru, forse incideranno di più i 32 km pianeggianti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA