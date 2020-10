Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: al via il grande giro spagnolo! (1^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2020: PER LA PRIMA VOLTA “SOLO” 18 TAPPE

Comincia oggi, martedi 20 ottobre, la Vuelta 2020: dopo lungo tentennamento e sia pure con un sostanziale mutamento di format, torna dunque sotto ai riflettori uno dei grandi giri più attesi di questa stagione 2020 del ciclismo mondiale, con la 1^ tappa, prevista da Irun a Arrate Eibar. Siamo dunque impazienti di dare di nuovo spazio a quella che sarà la 75^ edizione della classica spagnola, che pure come abbiamo detto, vivrà novità piuttosto importanti. Per la prima volta dal 1985 infatti la diretta della Vuelta non ci farà compagnia per le consuete 21 tappe: il percorso è stato infatti ridotto a 18 tappe con l’esclusione delle prime tre frazioni previste nei Paesi Bassi e alcune tappe sono state riviste affinchè il percorso venga completamento disputato entro i confini spagnoli. Tutte mosse inevitabili vista la necessità di semplificare la corsa e garantire assieme le miglior condizioni di sicurezza per i ciclisti, visto anche l’aggravarsi della pandemia da coronavirus. Non solo: pure questa edizione della Vuelta sarà in contemporanea con le ultime battute del Giro d’Italia: una sovrapposizione inedita e che ha suscitato notevoli polemiche, ma che è stata resa necessaria nella riformulazione del nuovo calendario iridato da parte dell’Uci, dopo lo stop per il lockdown. Non sarebbe stato possibile posticipare ancor più in là la corsa spagnola, che già terminerà a Madrid solo il prossimo 8 novembre. Ma ora non preoccupiamoci dell’arrivo ma pensiamo alla partenza, che verrà celebrata oggi con la 1^ tappa da Irun nei paesi Baschi a Arreta Eibar, dopo ben 13 km di grande spettacolo.

DIRETTA VUELTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la prima tappa, da Irun a Arreta Eibar, avranno inizio già alle ore 14,55 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020 1^ TAPPA IRUN-ARRETA EIBAR: IL PERCORSO

Andando ora nel dettaglio della diretta della Vuelta 2020 per quella che sarà la prima tappa della corsa spagnola, da Irun a Areta Eibar, vediamo subito che gli organizzatori hanno preparato subito una frazione bella mossa, con diverse salite anche impegnative, ma ancora non decisive. Ricordiamo subito agli appassionati che oggi il via ufficiale alla prima frazione sarà dato alle ore 13,11, mentre l’arrivo al traguardo del vincitore della prima tappa è stato previsto attorno alle ore 17,30. Venendo al percorso da affrontare, ricordiamo subito che oggi saranno 173 i km previsti così suddivisi: una prima parte lineare con nessun particolare rilievo altimetrico, e una seconda frazione, movimentata e con ben 4 Gran premi della montagna, da circa a metà fino al traguardo finale di Arrate Eibar. Dunque una partenza tranquilla per i corridori del grande giro spagnolo: si comincerà a fare sul serio solo dall’80 km in poi, visto che già al chilometro 98 è previsto il primo GPM di Puerto de Udana, di terza categoria, che prevedrà una salita da 6 km a 2.3 di pendenza. Di fila una ripida discesa fino al 13 km dove si ritornerà a salire per il Gpm di Alto de Kanparaz, ancora di terza categoria, con un’ascesa da 6,7 km alla pendenza di 4.1%. Ma questi saranno appena degli assaggi: nel finale ecco il Gpm di Alto de Elgeta, ma sopratutto il Gran premio della montagna di Alto de Arrate, di prima categoria, e che chiederà ai corridori di salire per 5,3 km a una pendenza media di 7.7%, ma dove pure si toccheranno punte del 13%. Dopo appena 2500 metri fino alla linea del traguardo, che chiuderà una tappa che si annuncia quanto mai aperta,.



