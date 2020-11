Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: big a riposo nella 14^ tappa?

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI SI CORRE IN GALIZIA

Dopo l’emozionante prova a cronometro di Muros che ha decisamente movimentato le cose anche nella classifica generale, al via di questa terza e ultima settimana del grande giro spagnolo, ecco che la diretta della Vuelta 2020 torna oggi con la 14^ tappa, classificata come “collinare” e sicuramente molto divertente. Con oggi, mercoledì 4 novembre, i corridori della corsa rossa affronteranno le colline della Galizia, da Lugo a Ourense, nella 14^ frazione, che pure sarà lunga ben 204.7 km e che prevedrà alcuni GPM affatto impossibili da affrontare nella parte finale del percorso. Guardando al tracciato, non ci pare facilissimo immaginare un vero pronostico per l’esito del match: quel che è certo è che i big non dovrebbero fare oggi particolare fatica. E pure non possiamo escludere che saranno i fuggitivi oggi a mettersi in luce al traguardo finale.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 14^ TAPPA

Prima di descrivere il percorso che attenderà i corridori nella 14^ tappa della Vuelta, occorre innanzitutto ricordare agli appassionati, che in questo mercoledì 4 novembre, la partenza da Lugo vero data alle ore 12.00: l’arrivo al traguardo del probabile vincitore è stata invece prevista a Ourense, attorno alle ore 17.30. Venendo percorso della 14^ frazione, come dicevamo, saranno le colline della Galizia oggi a farci da bellissimo scenario: sarà subito un tratto molto mosso da Lugo, fino a Antas de Alla, Agolada, a Lalin e Rodeiro, che durerà fino a circa metà della frazione. Nella seconda metà si cominciare a salire maggiormente e qui saranno concertati i tre Gran Premi della Montagna previsti. Il primo attenderà i corridori già al 112 km con la salita di terza categoria dell’Alto de Escairon, un’ascesa da 8.7 km dove la pendenza media sarà del 3.3%: poi al 142 km il GPM di 3 categoria dell’Alto de Guitara (7.8 km con pendenza media del 3.8%) e nel mezzo il punto sprint di Monforte de Lemos. A conclusione un’ultima salita, con il Gpm di 3^ categoria dell’Alto de Abelaira, che chiuderà una salita di 7.6 km alla tendenza media di 3.8%. Un ultimo sforzo dunque, prima della discesa e dell’ultima decina di km, completamente pianeggianti, che porteranno a Ourense.



