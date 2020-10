Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: comincia la 2^ settimana (7^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2020: TAPPA “COLLINARE”

Dopo il primo giorno di riposo, ecco che torna in diretta la Vuelta 2020 in questo martedì 27 ottobre con la 7^ tappa, lunga 159,7 km che porterà la cosa spagnola da Vitoria Gasteiz a Villanueva de Valdegovia. Siamo dunque impazienti di ridare la parola alla strada: si riparte con la seconda settimana di corsa e lo si fa con una tappa che il portale ufficiale della corsa definisce “collinare”: di fatto saranno due i GPM da affrontare oggi e entrambi di prima categoria, di cui l’ultimo posto poi a meno di una ventina di km dal traguardo finale. Non sarà dunque frazione di facile lettura quella che ci attenderà oggi, dove le strategie di squadra conteranno moltissimo e eventuali strappi all’ultimo GPM potrebbero deciderne l’esito finale.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la settima tappa, da Vitoria Gasteiz a Villanueva de Valdegovia avranno inizio già alle ore 14,40 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Prima di analizzare il percorso della 7^ tappa della Vuelta 2020 serve ricolare a tutti gli appassionati che oggi il via da Vitoria Casteiz sarà dato alle ore 13.22: l’arrivo al traguardo del vincitore è stato invece previsto attorno alle ore 17.20. Venendo alle particolarità della frazione oggi prevista, vediamo subito che oggi i ciclisti affronteranno una specie di circuito: si partirà da Vitoria Gasteiz e subito si passerà tra i paesi di Gopegi e Murgia, prima di affrontare il Gran premio della Montagna di Puerto de Orduna, previsto al 67 km, di prima categoria: sarà qui ascesa impegnativa da 7,8 km con pendenza media del 7.7% e pende del 14%. Superato sarò ripida discesa dino a Espejo: sarà nuovo tratto appena posso fino a Subijana Morillas e al traguardo volante di Izarra, posto al 117 km. A seguire la corsa farò un passo indietro e partendo sempre da Orduna, affronterà nuovamente il GPM di Puerto de Orduna, il medesimo di prima. Scollinato, saranno appena 14 km prima del traguardo finale con gli ultimi completamente in piano prima di Villanueva de Valdegovia.



