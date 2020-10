Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: frazione dedicata alle ruote veloci!

DIRETTA VUELTA 2020: IL GIORNO DEI VELOCISTI!

Siamo in diretta con la Vuelta 2020 anche oggi, giovedi 28 ottobre 2020, con la nona tappa, da Cid Campeor Castrillo del Val a Aguilar de Campoo, frazione che sarà completamente dedicata alla ruote veloci. Dopo dunque l’ottimo traguardo in salita occorso ieri e dove si sono messi in luce big come Primoz Roglic e Richard Carapaz, ecco che oggi il gruppo potrebbe riposare un poco, lasciando che siano gli sprinter a prendersi tutta la scena: dopo tutto la 9^ tappa di oggi sarà completamente piatta, per ben 157.7km e solo il vento potrebbe dare fastidio ai corridori. Anzi per la precisione, questa sarà l’unica frazione dell’edizione 2020 della Vuelta, ad eccezione della passerella finale fino a Madrid, a non prevedere alcun Gran premio della Montagna: è dunque occasione da non farsi sfuggire per i velocisti, che potrebbero non riuscire a resistere alle gradi difficoltà altimetriche delle prossima settimana e arrivare alle piatte strade della caporale spagnola.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO DAZN: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la nona tappa, da Castrillo de Val a Aguilar de Campoo, avranno inizio già alle ore 14,40 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 9^ TAPPA

Prima di analizzare nel dettaglio il percorso della nona tappa della Vuelta 2020, va subito precisato agli appassionati che oggi il via ufficiale verrò dato alle ore 13.25, mentre l’arrivo del probabile vincitore della frazione è stato previsto attorno alle ore 17.20. Tornando al percorso, come abbiamo ricordato prima, la nona tappa della Vuelta 2020 sarò completamente pianeggiante: neppure un piccolo GPM di prima categoria darà oggi fastidio alle ruote veloci della corsa rossa, che dovranno capitalizzare questa occasione preziosissima. Si partirà dunque da Castrillo del Val e il gruppo, dopo aver attraversato Burgos si orienterà verso Osorno, per poi dirigersi a nord della regione. Punto focale della frazione saranno poi gli ultimi 35 km e mezzo: qui sarà un circuito ad accompagnare i corridori fino al traguardo, con punto sprint previsto al km 92 a Herrera de Pisuerga e primo passaggio a Aguilar de Campoo, previsto al km 122. Il finale poi sarà sicuramente esplosivo, con una volata, anche ristretta che ci accompagnerà fino agli ultimi metri



