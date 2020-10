Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: percorso e vincitore 2^ tappa

DIRETTA VUELTA 2020: È UNA TAPPA PER GLI SCALATORI!

Oggi, mercoledì 21 ottobre 2020 a farci compagnia sarà la diretta della Vuelta 2020, per la 2^ tappa, che dunque porterà i corridori della classica spagnola da Pamplona a Lekunberri, lungo 151,6 km riservati perlopiù agli scalatori. Dopo dunque le emozioni del debutto con la grande vittoria di Primoz Roglic, ecco che pure oggi sotto ai riflettori saranno i big: per loro tre Gran premi della Montagna di medio-alto impegno, di cui l’ultimo posto a meno di 17 km dal traguardo finale. Un ostacolo che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti della frazione odierna: qui gli uomini classifica, se ben organizzati, potrebbero trovare l’attacco giusto e portare a casa la vittoria, sempre che pure i fuggitivi non riescano a giocare bene le proprie carte. Insomma tra Pamplona a Lekunberri, per la 2^ tappa della Vuelta, in diretta oggi, sarà frazione breve ma ricca di insidie, il cui esito non ci pare affatto scontato.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la seconda tappa, da Pamplona a Lekunberri, avranno inizio già alle ore 14,55 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020 2^ TAPPA: IL PERCORSO DA PAMPLONA A LEKUNBERRI

Andiamo dunque subito a scoprire nel dettaglio la seconda tappa della Vuelta, oggi in diretta da Pamplona a Lekunberri. Vale in tal senso subito ricordare che oggi il via ufficiale alla frazione verrà dato alle ore 13.49, mentre l’arrivo probabile del vincitore sul traguardo finale non è atteso prima delle ore 17.20. E che, come abbiamo detto prima, questa sarà frazione dedicata agli scalatori, benché pure non saranno previsti Gran premi della Montagna eccessivamente impegnativi. Esaminando l’altimetria della frazione, vediamo subito che la partenza sarà abbastanza dolce: i primi 20 km infatti saranno totalmente pianeggianti ma superati. ecco che si comincerà a salire per il Gpm di terza categoria del Puerto de Guirguillano, una salita da 8.2 km con pendenza media del 4.3 %. Una ripida discesa e poi ancora un lungo tratto pianeggiante dove si attraverseranno Muetz, Allotz ed Estella, almeno fino al 78 km, quando la corsa dovrà ancora salire, per affrontare il GPM di 3^ categoria di Puerto de Urbasa (ascesa da 9.2 km e che prevede pendenze medie del 4.7%, ma con punte del 10%). Il finale sarà brillante: si scollinerà nuovamente e sarà un breve tratto pianeggiante e una lunga discesa, con il passaggio pure al traguardo volante di Arbizu (al 118 km). Superato, sarà battaglia tra le squadre per portare avanti i capitani in vista del Gpm di prima categoria dell’Alto de San Miguel de Aralas: una salita da 9.4 km con pendenza media del 7.9% che pure prevede tratti irregolari dove la corsa esploderà. Superato (anche se a circa 1700 metri dalla fine della salita sarà pure pendenze del 15%), sarà una lunga a ripida discesa fino al traguardo di Lekunberri, posto a 17 km: un tratto di non facile interpretazione, dove si deciderà il vincitore della 2^ tappa della Vuelta 2020.



