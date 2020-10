Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: percorso e vincitore della 3^ tappa

DIRETTA VUELTA 2020: TAPPONE DI MONTAGNA!

Torniamo in diretta anche oggi, giovedi 22 ottobre 2020 con la Vuelta 2020, per la 3^ tappa da Lodosa a La Laguna Negra-Vinuesa, tappona di vera montagna che metterà alla prova le ambizioni di tutti i big per questa magnifica edizione del classico giro iberico. Dopo dunque le prime salite occorse nelle prime frazioni della Vuelta, ecco che ora si farà sul serio: saliamo in alta collina oggi, per affrontare due Gran premi della Montagna e specialmente l’arrivo in salita a Laguna Negra, prova di prima categoria, veramente molto aspra. Saranno dunque oggi 166 km veramente impegnativi, dove sarà fondamentale per il gruppone non lasciar correre troppo in avanti i fuggitivi: i big della classifica come i loro team dovranno certo fare oggi molta attenzione a gestire le forze, come il gap con i battistrada lungo tutta la frazione, il cui esito non ci pare affatto scontato.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la terza tappa, da Lodosa a La laguna Negra-Vinuesa, avranno inizio già alle ore 14,55 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Andiamo dunque ora ad esaminare del dettaglio che cosa ci attende per questa terza tappa della Vuelta 2020, in diretta oggi da Lodosa a La Laguna Negra-Vinuesa: ricordiamo innanzitutto che oggi il via ufficiale sarà dato alle ore 13.15, mentre l’arrivo probabile del vincitore è atteso attorno alle ore 17.30. Come dicevamo prima, saranno 166 i chilometri da coprire oggi: rispetto alle prime frazione poi si comincia a salire e in generale saranno in zone di alta collina-montagna e c’è da sperare, alla fine di ottobre, che il meteo si mantenga ben clemente. Venendo alla frazione odierna, possiamo dire che i corridori saranno chiamati a una lunghissima salita, già ai primi km dopo il via di Lodosa: da qui sarà in fatti solo una lieve ma costante salita, fino al Gran Premio della Montagna di Alto de Oncala, che ufficialmente comincerà solo al 62 km. Qui sarà poi ascesa di terza categoria, di ben 17 km e con pendenza media del 2.6 %. Ripida discesa e a seguire si rimarrà in quota per un tratto molto lungo e molto mosso ma abbastanza semplice da attraversare. Il punto critico della 3^ tappa frazione della Vuelta 2020 è però l’arrivo a La Laguna Negra-Vinuesa, anticipato al 148 km dal punto sprint di Vinuesa. Ad attendere il vincitore sarà infatti un Gran premio della Montagna di prima categoria, che comincerà ufficialmente al km 157 e che prevedrà un’ascesa di 8.6 km con pendenza media del 5.8% ma con punte del 10%, nei tratti finali. Sarà dunque qui che si deciderà il nuovo vincitore di tappa della Vuelta 2020.



