Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: spazio a qualche outsider? (15^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI BIG A RIPOSO?

Siamo in diretta anche oggi, giovedi 5 novembre, con la Vuelta 2020 e per la precisione con la 15^ tappa, frazione che ancora una volta dovrebbe vedere protagonisti gli uomini in fuga. Dopo l’eccezionale impresa realizzata solo ieri da Tim Wellens, ecco che potrebbero non essere i big i protagonisti annunciato di questa intensa frazione, prevista oggi da Mos a Puebla de Sanabria, lunga ben 230,8 km, la già lunga di questa 75^edizione del grande giro spagnolo. Siamo infatti ormai nel vivo della terza e ultima settimana della corsa rossa e per la sua conformazione, la tappa di oggi si rivela adatta alle fughe: difficile che i big riescano a tenere controllo i battistrada, tenuto ormai conto anche di una certa stanchezza che comincia a serpeggiare. Chiaramente però l’imprevisto è dietro l’angolo: chissà che ci riserverà la strada dunque!.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 15^ TAPPA

Prima di esaminare da vicino tutte le particolare del percorso della 15^ tappa della Vuelta, in diretta oggi, giovedi 5 novembre 2020, tocca prima ricordare a tutti gli appassionati che oggi il via ufficiale da Mos verrà dato alle ore 10.50: l’arrivo del vincitore a Puebla de Sanabria è previsto attorno alle ore 17.30. Venendo al tracciato che oggi i corridori del GT spagnolo, va subito detto che ci configura come “collinare”: sarà un percorro molto lungo (il piano lungo di tutta la Vuelta 2020), e molto mosso, ma di fatto le salite previste non saranno impossibili da affrontare, ma che alla lunga potrebbero sfiancare anche i più coraggiosi. La partenza da Mos è poi abbastanza dolce: un breve tratto in piano accompagnerà i corridori, che cominceranno a salire di quota dopo la prima cinquantina di km. Da qui però si farà sul serio: ecco il primo Gpm di giornata, di terza categoria, l’Alto de San Amaro (6 km al 6.2% di pendenza), subito seguiti da altre due salite di terza categoria, ovvero l’Alto de Carcero (6.5 km al 3.6%) e l’Alto de Furriolo (51 km al 7%). Nella parte entrale del tracciato però i corridori potranno tirare un po’ il fiato: al 152 km però si torna a salire con il Gpm di Alto de Fumaces, una salita di 3^ categoria, lunga 10,8 km e con pendenza media del 4.5%. Nel finale ecco il punto sprint di A Gudina, ma soprattutto il Gpm di terza categoria dell’Alto de Padornelo, al 212 km: qui sarà salita di 6.4 km con pendenza media del 3.5%. Un piccolo salto che ci condurrà al traguardo finale di Puebla de Sanabria, posto in leggera discesa.



