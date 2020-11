Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: torneranno di scena i big? 16^ tappa

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI TORNANO PROTAGONISTI I BIG?

Siamo in diretta con la Vuelta 2020 anche oggi, venerdi 6 novembre 2020, con la 16^ tappa da Salamanca e Ciudad Rodrigo ci avvinciamo dunque a grandi passi alla conclusione della 75^ edizione del giro spagnolo e con la frazione di oggi la corsa pure si riaccenderà, con tutti i big che dovranno tornare protagonisti. Dopo la crono individuale e due frazioni dove sono stati i fuggitivi i veri protagonisti, ecco che gli uomini di classifica ora dovranno fare attenzione nella frazione odierna, che pure sarà lunga 162 km. Ci attenderà infatti una tappa di media montagna, dove due Gran premi della montagna, faranno grande selezione poco prima del traguardo, dove è attesa una maxi volata da 30-40 corridori: qui i big dovranno fare attenzione a non perdere, ma a guadagnare secondi preziosi, in vista del gran finale di Madrid.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 16^ TAPPA

Prima di controllare da vicino il percorso della 16^ tappa, con cui la Vuelta torna in diretta in questo bel venerdi di novembre, va subito precisato agli appassionati che il via alla frazione, da Salamaca verrà dato alle ore 13.00: il probabile arrivo al traguardo del vincitore a Ciudad Rodrigo è stato invece prevosto attorno alle ore 17.20. Venendo alle particolarità della frazione odierna, possiamo dire che sarà altimetricamente impegnativa per i corridori. Si partirà già in quota a Salamanca e la prima sessantina di km sarà molto mossa: il primo punto di interessa sarà solo al 90 km con lo scollinamento del Gpm di seconda categoria di Puerto el Portillo, che chiederà ai protagonisti della Vuelta di affrontare una salita di 13.8 km con pendenza media del 4.4%. A seguire una ripida discesa e al 115 km preso Ladrillar, l’inizio della seconda ascesa di giornata: sarà infatti qui Gpm di prima categoria del Puerto El Robledo, dove saranno 11,7 km con pendenza media del 3.8%, ma dove pure saranno tratti anche al 12%. Questa sarà poi salita che farà selezione nel gruppo: di fila sarà infatti un TV a Serradilla del llano e maxi volata nell’ultima ventina di km fino al traguardo finale di Ciudad Rodrigo.



