Diretta Vuelta 2020/ Streaming video tv: ultima frazione di montagna! (17^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2020: TORNANO GLI SCALATORI!

Siamo in diretta con la Vuelta 2020 anche oggi sabato 7 novembre 2020. Siamo giunti ormai al penultimo appuntamento con il GT spagnolo e ultima vera frazione combattuta: oggi infatti si accenderà la 17^ tappa, la più attesa, da Sequeros a Alto de la Covatilla (lunga 178,2 km), ovvero una tappona di montagna che dovrebbe decidere l’esito finale del giro spagnolo. Come accade abitualmente, l’ultima frazione della Vuelta (ultimo grande giro di questa stagione del ciclismo sul strada), prevista domani sarà di fatto una passerella fino a Madrid, dove si celebrerà la maglia rossa e i suoi protagonisti : per tanto resta solo la frazione odierna per combattere per il titolo finale. Ed ad attendere i protagonisti della Vuelta 2020 oggi non sarà una frazione facile: soto riflettori sarà un percorso tortuoso, sufficientemente lungo e con ben sei Gran premi della montagna, di cui uno, Hors categorie, posto al traguardo finale. Sarà dunque questa tappa da non perdersi.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2020, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 17^ TAPPA

Prima di analizzare da vicino il percorso della 17^ tappa della Vuelta 2020, oggi in diretta dalla regione di Castiglia e Leon, tocca prima precisare a tutti gli appassionati che il via ufficiale alla corsa da Sequeros verrà dato solo alle ore 12.10: il probabile arrivo del vincitore all’Alto de la Covatilla è invece stato previsto per le ore 17.20. Venendo poi al percorso programma, va subito detto che sarà veramente complicato e impegnativo, dall’inizio fino al traguardo. Al via sarà infatti già tracciato molto tortuoso: un saliscendi alla partenza fino al primo Gpm di giornata, al 39^ km, ovvero il Puerto del Portillo de la Batuecas, di prima categoria, che chiederà ai corridori di affrontare una salita di 10,1 km a pendenza media del 6.5% ma con tratti superiori al 7% di pendenza. Sarà poi ripida discesa e due Gran premi di montagna di terza categoria, concentrati in meno di una quindicina di km e dunque l’Alto de San Miguel de Valero (12 km al 3.4 % di media) e l’Alto de Cristobal (6,2 km al 4.7 % di pendenza media). A seguire, nell’ultima parte del percorsa ancora strade tortuose e in continuo saliscendi: al 129 km sarà poi il TV di Montemayor del Rio e due GPM di terza e seconda categoria prima del traguardo, e dunque l’Alto de Penacaballera (4.6 km al 5.3%) e l’Alto de la Garganta, inedito (12 km al 4.8% di media). Subito dopo il gran finale con l’ascesa Hors Categorie dell’Alto de la Covatilla, traguardo della 17^ tappa della Vuelta 2020 e salita dove di fatto si deciderà a chi andrà il trionfo finale di questa edizione della corsa rossa. Il Gpm sarà salita di 11.4 km con pendenza media del 7.1%, ma dove si toccherà anche il 12% di pendenza: su questa strada ci attendiamo vere scintille da parte dei big.



