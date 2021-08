Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 6^ tappa: finale ostico (19 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: TAPPA SPETTACOLARE!

La diretta Vuelta 2021 ci proporrà oggi una frazione abbastanza facile, ma con un finale ostico e che promette spettacolo nella sesta tappa Requena-Alto de la Montaña de Cullera di 158,3 km, certamente non difficile dal punto di vista altimetrico ma con l’unica vera difficoltà negli ultimi 2 km, lo strappo verso l’arrivo dell’Alto de la Montaña de Cullera, che può dunque essere considerato il secondo arrivo in salita della Vuelta 2021 anche se naturalmente più adatto a scattisti o uomini da classiche piuttosto che agli scalatori.

Per fare qualche nome da classifica, un finale più adatto a Primoz Roglic piuttosto che ad Egan Bernal, infatti lo sloveno era stato perfetto l’anno scorso alla Vuelta in finali di questo tipo. Non ci aspettiamo comunque una rivoluzione nelle gerarchie, perché 1900 metri di salita sono pochi, però sarà un finale da non perdere dopo due tappe consecutive pianeggianti, dunque si torna a lottare anche tra i big dopo l’arrivo in salita di lunedì. Le premesse sono interessanti, anche se la frazione di domani sarà ben più impegnativa qualcosa potrebbe succedere già oggi in una diretta Vuelta 2021 certamente da non perdere…

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 6^ TAPPA

Frazione come detto ostica nel finale, la diretta Vuelta 2021 cosa ci riserverà oggi nella sua sesta tappa Requena-Alto de la Montaña de Cullera di 158,3 km? Cerchiamo di scoprirlo presentando più nel dettaglio le caratteristiche del percorso che attende oggi pomeriggio la carovana del Giro di Spagna. La partenza avrà luogo da Requena alle ore 13.55, in considerazione del fatto che il tracciato sarà piuttosto breve e non molto impegnativo, almeno per dei ciclisti professionisti. I primi 80 km saranno sostanzialmente quasi tutti in discesa, per scendere molto gradualmente dai 677 metri sul livello del mare della partenza fino alla pianura, con qualche breve tratto di salita che però di certo non preoccupa nessuno. Vi sarà poi un lungo tratto completamente pianeggiante, passando anche per Valencia e poco dopo da Pinedo, dove al km 98,3 sarà collocato lo sprint intermedio con abbuoni di oggi. Fino a 2 km dal traguardo non ci sarebbe altro da aggiungere, ma poi ecco la salita verso l’arrivo in cima all’Alto de la Montaña de Cullera: nulla di clamoroso, ma la pendenza sui 1900 metri di ascesa è pari al 9,4% medio, dunque si tratta di una salita breve ma ostica, che potrebbe causare qualche distacco in classifica, magari anche fra i big.



