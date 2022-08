Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 10^ tappa, cronometro fondamentale

DIRETTA VUELTA 2022: SNODO DECISIVO!

Oggi, martedì 30 agosto, si riparte dopo il giorno di riposo e la diretta Vuelta 2022 regalerà subito un altro appuntamento che potrebbe essere fondamentale, perché la decima tappa cronometro Elche-Alicante di 30,9 km naturalmente lascerà un segno profondo sulla classifica generale, come sempre succede in occasione di prove contro il tempo così lunghe. Prima del riposo, avevamo avuto un weekend infarcito di salite al Giro di Spagna, con l’arrivo al Colláu Fancuaya sabato e poi domenica il traguardo a Las Praeres per completare una prima settimana davvero durissima per la Vuelta 2022.

Diretta Vuelta 2022/ Louis Meintjens ha vinto la 9^ tappa! Remco Evenepoel allunga

Sappiamo che Remco Evenepoel è con pieno merito finora il leader della classifica generale e oggi il belga potrebbe approfittare delle sue ottime caratteristiche da cronoman per rendere sempre più saldo il suo dominio sulla Vuelta 2022. Contro il tempo deve dare segni di rinascita anche Primoz Roglic, mentre gli altri big avranno come obiettivo di limitare i danni, pensando che poi non ci saranno più altre prove contro il tempo: adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella decima tappa cronometro Elche-Alicante.

DIRETTA/ Vuelta 2022 streaming video tv 8^ tappa: Jay Vine straordinario!

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta/ Vuelta 2022 streaming video tv: Jesus Herrada ha vinto la 7^ tappa

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 10^ TAPPA

Per presentare la diretta Vuelta 2022 in vista di questo appuntamento imperdibile, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della decima tappa cronometro Elche-Alicante di 30,9 km, una prova contro il tempo che lascerà il segno. La partenza avrà luogo da Elche alle ore 14.40 con il primo atleta in gara, cioè l’ultimo della classifica generale, mentre la partenza della maglia rossa è fissata per le ore 16.55 e di conseguenza dovrebbe raggiungere l’arrivo di Alicante intorno alle ore 17.30.

Questo perché la Vuelta 2022 propone una sola prova contro il tempo individuale, ma sicuramente assai favorevole agli specialisti della cronometro, che infatti potranno sfruttare una strada che sarà sempre pianeggiante per fare la massima velocità, a caccia del successo di tappa e (se sono anche uomini di classifica) un guadagno consistente sugli avversari meno adatti alle cronometro. Da segnalare due punti di rilevamento cronometrico intermedi, situati rispettivamente dopo 10,4 e 21 km, infine una variabile potrebbe essere il vento, soprattutto nella seconda metà del percorso, lungo la costa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA