Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 14^ tappa: alla Sierra de la Pandera

DIRETTA VUELTA 2022: ARRIVO IN SALITA

Oggi la diretta Vuelta 2022 comincerà a vivere il weekend che chiude la seconda settimana: è sabato 3 settembre e la quattordicesima tappa Montoro-Sierra de la Pandera di 160,3 km ci proporrà un arrivo in salita abbastanza tradizionale per il Giro di Spagna. Nei giorni scorsi abbiamo vissuto la cronometro che ha esaltato Remco Evenepoel martedì e una frazione di media montagna giovedì a Peñas Blancas/Estepona, oggi la Vuelta 2022 potrebbe vivere un’altra giornata di notevole importanza, perché la salita finale verso la Sierra de la Pandera ha pendenze molto spesso cattive, anche se assai irregolari.

Contando anche il GPM immediatamente precedente, potremmo dire che gli ultimi 25 km saranno quasi tutti in salita e di conseguenza è facile prevedere che oggi sarà una giornata perfetta per vedere in azione i big che punteranno al podio finale di Madrid, perché ci potranno essere distacchi, anche se sarà importante pure dosare le forze, dal momento che la tappa di domani verso Sierra Nevada si annuncia ancora più complicata. Adesso comunque andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella quattordicesima tappa Montoro-Sierra de la Pandera.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 14^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022 in vista dell’importante arrivo in salita di oggi, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della quattordicesima tappa Montoro-Sierra de la Pandera di 160,3 km. La partenza avrà luogo da Montoro alle ore 13.17, perché oggi il chilometraggio sarà il minore dei problemi. Va anche detto che per almeno 90 km pure l’altimetria offrirà ben pochi spunti, poi ci sarà un GPM di terza categoria al km 107,2 per iniziare a vivacizzare la corsa.

Dopo il traguardo volante in località Jaen al km 127,2 entreremo finalmente nel vivo della tappa 14 della Vuelta 2022, innanzitutto con la salita verso il GPM di seconda categoria del Puerto de Los Villares, che sarà collocato al km 148,2, dopo un’ascesa di 10,4 km al 5,5% di pendenza media che potremmo già considerare la prima parte della salita finale, perché solo una breve discesa ci separerà a quel punto dall’inizio della salita verso l’arrivo alla Sierra de la Pandera, GPM di prima categoria con 8,4 km di salita al 7,8% di pendenza media, ma molto irregolare. Parte subito difficilissimo, poi spiana, poi torna a salire con diverse punte fino al 15% di pendenza massima, poi si assesta attorno al 7% prima di uno strappo, un tratto addirittura in discesa e infine di nuovo una rampa al 15% fino a giungere all’arrivo con una pendenza al 6,7%.

