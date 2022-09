Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 15^ tappa: si sale a Sierra Nevada

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA PER SCALATORI!

Oggi, domenica 4 settembre, la quindicesima tappa Martos-Sierra Nevada di 153 km sarà un appuntamento imperdibile con la diretta Vuelta 2022. Dopo l’arrivo in salita di ieri alla Sierra de la Pandera, ce ne sarà un altro ancora più difficile a Sierra Nevada, per la precisione presso l’Alto Hoya de la Mora di Monachil. Lo definiamo ancora più difficile sia perché ci saranno nelle gambe le fatiche di ieri, sia perché prima dell’ascesa verso il traguardo ci sarà un altro GPM di prima categoria, infine perché l’ascesa finale sarà molto lunga e porterà addirittura a 2512 metri di quota sul livello del mare.

Insomma, oggi a Sierra Nevada potrebbe essere il giorno perfetto per gli scalatori puri e sicuramente ci attende una tappa che risulterà essere molto significativa per la classifica generale della Vuelta 2022, perché sarà una giornata difficilissima e le differenze potrebbero essere pesanti, in chiusura di una seconda settimana del Giro di Spagna che si era aperta a cronometro e ora ci sta regalando un weekend emozionante. Insomma, avrete capito che sarà una frazione imperdibile, adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella quindicesima tappa Martos-Sierra Nevada.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 15^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022 in una giornata difficilissima, naturalmente bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della quindicesima tappa Martos-Sierra Nevada di 153 km, che per il momento abbiamo descritto solamente per sommi capi. La partenza avrà luogo da Martos alle ore 13.16, in considerazione di un chilometraggio piuttosto breve, ma che riserverà tante fatiche ai corridori. I primi 90 km, per la precisione fino al traguardo volante di Granada (km 92,3) saranno in verità piuttosto semplici, caratterizzati solo da un GPM di terza categoria.

La seconda metà della tappa 15 della Vuelta 2022 sarà però durissima, a cominciare dall’Alto del Purche, il già citato GPM di prima categoria che sarà collocato al km 110,4, dopo un’ascesa di 9,1 km con pendenza media al 7,6%, dunque una salita già piuttosto impegnativa. Discesa, poi un breve strappo ed infine comincerà la vera e propria salita verso l’arrivo alla Sierra Nevada: l’Alto Hoya de la Mora di Monachil è una ascesa di ben 19,3 km al 7,9% di pendenza media, che è un dato davvero molto alto per una salita così lunga, impegnativa quindi sia per lunghezza, sia per le pendenze ed infine anche per l’altitudine che toccherà. Una giornata da non perdere…











