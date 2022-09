Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 16^ tappa: spazio ai velocisti

DIRETTA VUELTA 2022: INIZIA LA SETTIMANA DECISIVA!

Oggi, martedì 6 settembre, la sedicesima tappa Sanlúcar de Barrameda-Tomares di 189,4 km segnerà la ripartenza della diretta Vuelta 2022 dopo l’ultimo giorno di riposo. La terza settimana sarà determinante, perché il weekend in alta montagna ha visto Primoz Roglic ed Enric Mas avvicinarsi a Remco Evenepoel, che dopo la cronometro di sette giorni fa sembrava avere già chiuso i giochi per la classifica generale della Vuelta 2022, tuttavia oggi il Giro di Spagna riparte con una tappa pianeggiante, che dovrebbe quindi essere dedicata ai velocisti superstiti del gruppo, o in alternativa a una fuga da lontano se le squadre degli sprinter non dovessero riuscire a tenere compatta la corsa.

Oggi dunque dovrebbe essere un giorno interlocutorio per la Vuelta 2022, anche se naturalmente nel ciclismo gli imprevisti sono sempre in agguato. Salvo colpi di scena, comunque, oggi sarà una giornata tranquilla in attesa delle emozioni che sicuramente torneranno a farci compagnia nei prossimi giorni, appunto perché i verdetti della Vuelta 2022 non sono ancora definitivi. Adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella sedicesima tappa Sanlúcar de Barrameda-Tomares.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 16^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della sedicesima tappa Sanlúcar de Barrameda-Tomares di 189,4 km, che per il momento abbiamo descritto solamente per sommi capi. La partenza avrà luogo da Sanlúcar de Barrameda alle ore 13.00, in considerazione di un chilometraggio piuttosto impegnativo, anche se onestamente la tappa non dovrebbe risultare difficile. Come già successo nelle due tappe pianeggianti della scorsa settimana, anche oggi non ci sarà da affrontare nemmeno un GPM, dunque quest’anno la Vuelta quando si dedica ai velocisti lo fa con tappe davvero semplici.

Non ci resta allora da segnalare che il traguardo volante posto ad Alcalà del Rio al km 161 sarà già piuttosto vicino all’arrivo di Tomares, dove nel 2017 vinse il nostro Matteo Trentin. Attenzione agli ultimi 3 km, nei quali ci sarà qualche tratto di lieve salita: nulla che possa cambiare gli esiti della corsa, ma un aspetto comunque da calcolare pensando alla presumibile volata di gruppo a ranghi compatti, che dovrebbe essere l’ultima prima di quella a Madrid di domenica.











