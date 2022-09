DIRETTA VUELTA 2022/ Video streaming tv: in salita anche un anno fa, 18^ tappa

DIRETTA VUELTA 2022: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta della diciottesima tappa della Vuelta 2022, andiamo a scoprire che cosa era successo l’anno scorso in questa medesima frazione del Giro di Spagna, confronto significativo dal momento che in entrambi i casi parliamo di arrivi in salita, quello dell’anno scorso in termini di pendenze anche più impegnativo di quello che ci attenderà oggi. Comunque, eravamo a giovedì 2 settembre 2021 e in programma c’era appunto la diciottesima tappa Salas-Altu d’El Gamoniteiru di 162,6 km, dedicata ai big del gruppo.

Diretta Vuelta 2022/ Rigoberto Uran ha vinto la 17^ tappa con la fuga!

Il vincitore fu infatti il colombiano Miguel Angel Lopez, che l’anno scorso militava nella Movistar e si prese la soddisfazione di vincere una delle frazioni più attese della scorsa Vuelta con il tempo di 4h41’21” davanti allo sloveno Primoz Roglic e allo spagnolo Enric Mas, rispettivamente secondo a 14” e terzo a 20”. Questi tre big occupavano anche le prime tre posizioni nella classifica generale, la maglia rossa rimase quindi sulle spalle di Roglic, con un vantaggio pure in leggero aumento su Mas, secondo a 2’30”, mentre Lopez si portò a 2’53”, sempre in terza posizione, con Egan Bernal quarto al traguardo e quinto in classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2022/ Mads Pedersen ha vinto la 16^ tappa! Classifica invariata

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022, VIDEO/ Arensman vince 15^ tappa: Roglic ‘ruba’ 15’’ a Evenepoel

ULTIMA CHANCE PER GLI SCALATORI?

Oggi, giovedì 8 settembre, la diretta Vuelta 2022 vivrà un momento molto importante con la sua diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal di 192 km, dal momento che si tratterà dell’ultimo arrivo in salita di questa edizione del Giro di Spagna. Ieri si era arrivati al Monasterio de Tentudía, oggi dovrebbe essere ancora più impegnativa l’ascesa verso l’Alto de Piornal, anche perché la fine della Vuelta 2022 si avvicina sempre di più e di conseguenza i big che puntano al trionfo a Madrid devono giocarsi nel migliore dei modi tutte le carte ancora rimaste a loro disposizione.

Detto che domani ci attende una tappa mossa, possibile occasione per imboscate, mentre sabato ci sarà un vero e proprio tappone di alta montagna, resta il fatto che nessuno dei due offrirà l’arrivo in salita come invece sarà oggi, con l’ulteriore curiosità legata al fatto che le tre salite di oggi saranno tutte verso il massiccio del Piornal, sia pure da differenti versanti. Di certo sarà una frazione da non perdere, che potrebbe dire molto anche sulla classifica generale: adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 18^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal di 192 km, che per il momento abbiamo descritto solamente per sommi capi e merita l’attenzione che si deve all’ultimo arrivo in salita del Giro di Spagna. La partenza avrà luogo da Trujillo alle ore 12.19, in considerazione di un chilometraggio piuttosto impegnativo e naturalmente molto difficile anche dal punto di vista dell’altimetria. I primi 100 km avranno solamente qualche lieve saliscendi, poi ecco l’Alto de la Desperà che, come accennato, sarà già un’ascesa sul massiccio del Piornal, a dire il vero breve ma pure molto impegnativa, con appena 3,7 km ma al 9,4% di pendenza media, GPM di seconda categoria al km 109,7.

Ci saranno poi altri saliscendi verso il traguardo volante a Garganta la Olla (km 137,8), dove comincerò la prima delle due ascese conclusive verso l’Alto de Piornal. Entrambe avranno caratteristiche molto simili, con 13,5 km di salita al 5% di pendenza media, dunque piuttosto lunghe ma con pendenze a dire il vero non micidiali, ci saranno tuttavia alcune differenze perché la prima sarà dal Monastero di Yuste mentre infine si salirà dalla valle di Jerte verso l’arrivo, posto appunto in cima alla seconda scalata dell’Alto de Piornal. Ci saranno tanti chilometri di salita, possono fare male anche con pendenze non così dure…











© RIPRODUZIONE RISERVATA