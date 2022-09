Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 19^ tappa: occhio alle insidie!

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA RICCA DI SORPRESE

Oggi, venerdì 9 settembre, la diciannovesima tappa Talavera de la Reina-Talavera de la Reina di 138,3 km ci offrirà una giornata che potrebbe essere imprevedibile nella diretta Vuelta 2022, dal momento che si tratterà di una frazione potenzialmente insidiosa, a maggior ragione perché collocata al terzultimo giorno del Giro di Spagna. Ieri abbiamo avuto l’ultimo arrivo in salita all’Alto de Piornal, domani al Puerto de Navacerrada di fatto si dirà la parola fine alla Vuelta 2022 prima della passerella di domenica a Madrid, oggi invece potrebbe non succedere nulla, ma c’è anche terreno per creare sorprese che potrebbero ribaltare la corsa.

DIRETTA/ Vuelta 2022: Remco Evenepoel vince la 18^ tappa, sempre più maglia rossa!

Il ritiro di Primoz Roglic mercoledì ha ulteriormente modificato il quadro tattico della corsa, con coloro che devono recuperare terreno che potrebbero cercare di sfruttare anche questa tappa di media montagna, che ha pure la caratteristica di essere molto breve, per cui ci potrebbero essere attacchi fin da subito, senza dover pensare troppo a gestire lo sforzo. Di certo sarà una frazione da non perdere, che potrebbe dire più del previsto anche sulla classifica generale: adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella diciannovesima tappa Talavera de la Reina-Talavera de la Reina.

Diretta Vuelta 2022/ Rigoberto Uran ha vinto la 17^ tappa con la fuga!

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022/ Mads Pedersen ha vinto la 16^ tappa! Classifica invariata

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 19^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della diciannovesima tappa Talavera de la Reina-Talavera de la Reina di 138,3 km, che per il momento abbiamo descritto già come una frazione non difficilissima ma certamente insidiosa, che potrebbe favorire sorprese. La partenza avrà luogo da Talavera de la Reina alle ore 14.03, in considerazione di un chilometraggio davvero breve. Di fatto si tratterà di un lungo circuito nei dintorni di questa località, da ripetere due volte e caratterizzato dalla salita del Puerto del Piélago.

Si tratterà di un Gran Premio della Montagna di seconda categoria, salita lunga 9,3 km con pendenza media al 5,6% e con i due scollinamenti in programma al km 30,3 e poi al km 96,1. In mezzo ci sarà il traguardo volante collocato in località Hinojosa de San Vicente al km 81,7, subito prima della seconda salita. Terreno per attaccare ce ne sarà, una fuga anche molto corposa sembra inevitabile, il problema per i big che puntano anche alla classifica generale è che il secondo GPM disterà ancora 42,2 km dall’arrivo di Talavera de la Reina. Chissà se qualcuno di loro oserà una mossa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA