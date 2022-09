DIRETTA/ Vuelta 2022 video streaming tv: cosa era successo un anno fa? 20^ tappa

DIRETTA VUELTA 2022: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta della ventesima tappa della Vuelta 2022, ricordiamo che cosa era successo l’anno scorso in questa medesima frazione del Giro di Spagna, confronto non del tutto congeniale dal punto di vista tecnico, perché un anno fa era una tappa molto mossa ma non proprio di alta montagna, inoltre ci sarebbe stata ancora il giorno seguente la cronometro di chiusura a Santiago de Compostela. Comunque, eravamo a sabato 4 settembre 2021 e in programma c’era appunto la ventesima tappa Sanxenxo-Mos (Castro de Herville) di 202,2 km.

Il vincitore fu il francese Clément Champoussin della AG2R Citroën Team con il tempo di 5h21’50”, che fu l’unico dei fuggitivi a riuscire a resistere al ritorno dei big, ma davvero per pochi secondi, con Primoz Roglic infatti che gli arrivò a 6” e Adam Yates con Enric Mas a 8”. La notizia più clamorosa fu comunque il ritiro di Miguel Angel Lopez, che andò in difficoltà e decise di abbandonare la corsa, così il terzo posto nella classifica generale passò all’australiano Jack Haig a 4’48” dalla maglia rossa che rimase sulle spalle di Roglic, con un vantaggio su Enric Mas di 2’38”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

ULTIME EMOZIONI!

Oggi, sabato 10 settembre, la ventesima tappa Moralzarzal-Puerto de Navacerrada di 181 km sarà l’ultimo grande palcoscenico della diretta Vuelta 2022. In vista della tradizionale passerella di domani a Madrid, oggi il Giro di Spagna prevede una tappa di alta montagna che naturalmente è chiamata a regalarci le ultime grandi emozioni e anche gli ultimi eventuali cambiamenti nella classifica generale della Vuelta 2022, di cui di fatto il vincitore sarà incoronato oggi pomeriggio sul traguardo del Puerto de Navacerrada.

Di sicuro il divertimento non mancherà, perché in programma ci saranno ben cinque Gran Premi della Montagna e soprattutto tre di questi saranno di prima categoria, compresa una iniziale scalata proprio al Puerto de Navacerrada, che potrebbe aprire le ostilità fin dai primi chilometri di corsa, se chi deve recuperare terreno avesse il coraggio e le gambe necessari. Bagarre per la classifica ma anche per il successo di giornata, che sicuramente è prestigioso e farà gola a moltissimi. Adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella ventesima tappa Moralzarzal-Puerto de Navacerrada.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 20^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022 in vista dell’ultima frazione di montagna, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della ventesima tappa Moralzarzal-Puerto de Navacerrada di 181 km, di cui per ora abbiamo descritto le caratteristiche essenziali. La partenza avrà luogo da Moralzarzal alle ore 12.45, quasi subito si scalerà il Puerto de Navacerrada, GPM di prima categoria al km 34, dopo 10,3 km di salita al 6,8% di pendenza media. Discesa, tratto pianeggiante e poi ci saranno da affrontare i due GPM di seconda categoria, cioè il Puerto de Navafria al km 92,8 e il Puerto de Canencia al km 126,8.

A questo punto saremo entrati definitivamente nel vivo, anche perché al termine della discesa dal terzo GPM si tornerà immediatamente a salire verso il Puerto de la Morcuera (km 143,7), GPM di prima categoria grazie a 9,4 km di ascesa al 6,9% di pendenza media e grande difficoltà soprattutto nel finale. Discesa, traguardo volante a Rascafria (km 158,8) e immediatamente si tornerà salire verso il Puerto de Cotos, ultima fatica della Vuelta 2022. Saranno 10,3 km di salita al 6,9% di pendenza media per giungere al GPM di prima categoria al km 174,3, cioè a 6,7 km dall’arrivo al Puerto de Navacerrada, che sarà raggiunto dopo avere affrontato questo tratto in falsopiano verso il traguardo.











