DIRETTA VUELTA 2022/ Video streaming tv: l’anno scorso il trionfo di Roglic

DIRETTA VUELTA 2022: L’ANNO SCORSO

Per l’ultima volta, in vista della diretta Vuelta 2022 andiamo ricordare che cosa era successo l’anno scorso nel Giro di Spagna nella medesima tappa. Come abbiamo già accennato, ci sono differenze notevoli. L’anno scorso come epilogo della Vuelta c’era stata una cronometro a Santiago de Compostela, oggi invece si torna a Madrid con una frazione in linea. Comunque, eravamo a domenica 5 settembre 2021 e in programma c’era appunto la ventunesima tappa cronometro individuale Padrón-Santiago de Compostela di 33,8 km, un chilometraggio che avrebbe anche reso possibili cambiamenti se solo non fosse che già era in maglia rossa il più forte a cronometro.

Il vincitore fu quindi proprio Primoz Roglic, lo sloveno della Jumbo-Visma sigillò il suo trionfo completando la cronometro con il tempo di 44’02”, con 14” di vantaggio sul danese Magnus Cort Nielsen e ben 52” sull’olandese Thymen Arensman. Quanto alla classifica generale, ecco che la vittoria finale di Roglic andò in archivio con il tempo di 83h55’29”, un vantaggio di 4’42” sul secondo posto di Enric Mas e di 7’40” sull’australiano Jack Haig, terzo. Margini assai pesanti per sancire un vero e proprio trionfo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2022: ULTIMO ATTO!

Oggi la ventunesima tappa Las Rozas-Madrid di 96,7 km farà calare il sipario sulla diretta Vuelta 2022. Siamo all’ultimo atto del Giro di Spagna: l’anno scorso c’era stata una cronometro a Santiago de Compostela, oggi invece si torna a Madrid con una frazione in linea molto breve e completamente pianeggiante. Giorno quindi per i velocisti, tutti i verdetti sulla classifica generale della Vuelta 2022 sono diventati di fatto definitivi ieri al Puerto de Navacerrada, anche se è doveroso ricordare che pure la tappa di oggi, pur definita una “passerella”, è corsa a tutti gli effetti ed eventuali distacchi andrebbero a incidere sulla graduatoria.

Di fatto, tuttavia, lo scenario dovrebbe essere quello consueto in tappe di questo genere: inizio molto tranquillo, dedicato anche alle foto e ai brindisi di rito, soprattutto per la squadra del vincitore Remco Evenepoel, che entrerà a Madrid con la sua maglia rossa. Poi l’andatura crescerà man mano sempre di più sul circuito conclusivo, dove i velocisti andranno a caccia di una vittoria di prestigio. Quanto a Evenepoel, è giusto celebrare il vincitore del Giro di Spagna, clamorosamente primo belga a vincere un grande giro dai tempi di Johan De Muynck, cioè dalla Vuelta 1978. Inoltre, sul podio saliranno Enric Mas e Juan Ayuso: Evenepoel è del 2000, Ayuso del 2002, il ciclismo è sempre più uno sport per giovani. Adesso invece andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella ventunesima tappa Las Rozas-Madrid.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 21^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, presentiamo in maggiore dettaglio il percorso della ventunesima tappa Las Rozas-Madrid di 96,7 km, anche se evidentemente non c’è molto da dire dal punto di vista tecnico su questa giornata nella capitale spagnola. La partenza avrà luogo da Las Rozas alle ore 17.26, perché si vuole gareggiare attorno all’orario del tramonto, con le premiazioni al termine della tappa quando sarà ormai sera. Qualche morbidissimo saliscendi caratterizzerà la prima parte del tracciato, fino all’ingresso a Madrid.

Si arriverà nella capitale dopo 35,2 km e il primo passaggio sulla linea del traguardo sarà al km 44,5, ogni giro del circuito di Madrid misurerà 5,8 km e già al passaggio successivo sulla linea del traguardo sarà collocato il traguardo volante (km 50,3). Sarà una bella cartolina di Madrid, con l’andamento della corsa che si farà sempre più veloce man mano che ci si avvicinerà alla linea del traguardo, con una volata di gruppo che sembra l’inevitabile epilogo all’arrivo di Madrid, prima di dare il via a tutte le cerimonie di premiazione della Vuelta 2022.











