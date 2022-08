Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 3^ tappa, a Breda sarà volata?

DIRETTA VUELTA 2022: ULTIMA TAPPA IN OLANDA!

La diretta Vuelta 2022 sarà anche oggi, domenica 21 agosto, protagonista in Olanda con la terza e ultima giornata della partenza dai Paesi Bassi, cioè con la terza tappa Breda-Breda di 193,2 km, perché il Giro di Spagna resterà anche oggi in Olanda, che ospita per la seconda volta nella storia (il precedente è del 2009) la partenza della Vuelta. Il percorso sarà quasi completamente pianeggiante e rispetto a ieri più lontano dal mare, quindi sulla carta pure con minori difficoltà legate al vento, che oggi non dovrebbe essere un fattore così importante – sicuramente una buona notizia per chi punterà alla classifica generale.

Salvo imprevisti, tuttavia, oggi dovrebbe essere un giorno dedicato ai velocisti presenti in questa Vuelta 2022 prima del trasferimento in Spagna, da dove si ripartirà martedì con la quarta tappa. I percorsi in Spagna sono raramente davvero pianeggianti, quindi i velocisti devono approfittare di questa occasione, dal momento che settimana prossima nessuna tappa è identificata come pianeggiante e sulla carta per i velocisti la prossima chance potrebbe essere addirittura mercoledì 31 agosto. Scopriamo comunque adesso tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella terza tappa Breda-Breda.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 3^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, che oggi sarà ancora una volta una giornata sulla da velocisti, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della terza tappa Breda-Breda di 193,2 km. Intanto ribadiamo che siamo sempre in Olanda, per il terzo ultimo giorno: la partenza avrà luogo da Breda alle ore 12.52 in considerazione del fatto che il chilometraggio sarà piuttosto impegnativo, a differenza invece di una altimetria quasi completamente pianeggiante. Ci sarà giusto un GPM di quarta categoria al km 133,8 giusto per scatenare la bagarre per la maglia di leader di questa graduatoria dopo che pure ieri c’era stato un GPM di quarta categoria.

Attenzione forse più al traguardo volante, perché sarà collocato in località Sint Willebrord al km 166,9 e quindi a soli 26,3 km dall’arrivo di Breda (previsto attorno alle ore 17.15), del quale potrebbe essere una sorta di prova generale, in teoria con meno problemi legati al vento rispetto a ieri, come abbiamo già accennato. La diretta Vuelta 2022 sembra quindi destinata oggi a offrirci nella terza tappa un lunghissimo avvicinamento alla immancabile e forse inevitabile volata finale per il successo di giornata.











