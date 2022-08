Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 5^ tappa: ostica a Bilbao

DIRETTA VUELTA 2022, TAPPA DI MONTAGNA!

La diretta Vuelta 2022 vivrà oggi, mercoledì 24 agosto, la sua quinta tappa Irun-Bilbao di 187,2 km, la seconda giornata nei Paesi Baschi e anche seconda frazione consecutiva di media montagna, caratterizzata da ben cinque Gran Premi della Montagna negli ultimi 100 km. Nessuno di questi sarà particolarmente difficile, ma sarà una successione di salite e discese praticamente senza un metro di pianura, di conseguenza si annuncia una tappa scoppiettante, che potrebbe regalare spettacolo e magari pure cambiare qualcosa in classifica.

Domani la Vuelta 2022 vivrà il suo primo arrivo in salita, un momento sempre significativo nell’economia di una corsa ciclistica, primo punto di svolta dopo la vittoria della Jumbo-Visma nella cronosquadre di apertura, ma già oggi sarà una giornata da affrontare con la massima attenzione, con il calore del pubblico basco a rendere ancora più speciale l’atmosfera e la doppia salita finale all’Alto del Vivero per fare la selezione decisiva. Adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella quinta tappa Irun-Bilbao.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 5^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso decisamente insidioso della odierna quinta tappa Irun-Bilbao di 187,2 km. La partenza avrà luogo da Irun alle ore 12.57, in considerazione del chilometraggio più impegnativo rispetto a ieri e pure di ben cinque GPM che i corridori dovranno affrontare. I primi 90 km saranno a dire il vero molto semplici, poi il quinto giorno della Vuelta 2022 entrerà nel vivo e la musica cambierà. Nello spazio di circa 30 km ci saranno ben tre salite, tutte di terza categoria e quindi non tremende, però saranno un segnale chiaro.

Si affronterà poi per la prima volta l’Alto del Vivero, salita di 4,6 km all’8% di pendenza media che sarà un GPM di seconda categoria al km 144, poi la discesa porterà verso il primo passaggio da Bilbao, che però al km 158 sarà valido solamente come traguardo volante, dal momento che poi ci sarà da scalare per la seconda volta l’Alto del Vivero (GPM al km 173) prima di scendere per la seconda volta verso la città, il che stavolta naturalmente significherà verso l’arrivo di Bilbao, con solo gli ultimi 2000 metri pianeggianti.











