Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 6^ tappa: primo arrivo in salita

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA PER SCALATORI!

Oggi, giovedì 25 agosto, la diretta Vuelta 2022 vivrà sicuramente un giorno molto interessante, dal momento che la sesta tappa Bilbao-Pico Jano/San Miguel de Aguayo di 181,2 km proporrà il primo arrivo in salita di questa edizione del Giro di Spagna, preceduto da un altro Gran Premio della Montagna di prima categoria. Non siamo ancora ai tapponi più impegnativi di alta montagna, ma sicuramente ce n’è abbastanza per dichiarare la sesta tappa della Vuelta 2022 come un giorno importante anche per gli equilibri della classifica.

DIRETTA/ Vuelta 2022: Marc Soler ha vinto la 5^ tappa, Molard in maglia rossa!

Abbiamo visto la Jumbo-Visma vincere la cronosquadre d’apertura e avere risposte importanti circa la competitività del suo capitano Primoz Roglic, reduce dalla caduta al Tour de France ma a caccia del quarto trionfo consecutivo alla Vuelta e per ora sicuramente grande protagonista, da oggi tuttavia ci sarà pane per gli scalatori, che sono allora chiamati a rispondere anche se non avremo pendenze micidiali. Adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella sesta tappa Bilbao-Pico Jano/San Miguel de Aguayo.

Diretta Vuelta 2022/ Primoz Roglic ha vinto la 4^ tappa e si prende la maglia rossa!

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022/ Sam Bennett ha vinto la 3^ tappa in volata! Battuto Pedersen

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 6^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022 che oggi proporrà il primo arrivo in salita di questa edizione, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso decisamente insidioso della odierna sesta tappa Bilbao-Pico Jano/San Miguel de Aguayo di 181,2 km. La partenza avrà luogo da Bilbao, già sede dell’arrivo di ieri, alle ore 12.37, il primo momento significativo sarà il Puerto de Alisas, un GPM di seconda categoria posto al km 77,7, al termine di una ascesa di 8,7 km con pendenza media al 5,8%, che potrebbe essere significativo per lanciare gli attacchi da lontano di chi cercherà la fuga.

Il finale di tappa sarà poi animato innanzitutto dalla Collada de Brenes, salita di 6,8 km ma con pendenza media all’8,2% e doppia punta di pendenza massima al 15%, GPM di prima categoria collocato al km 145,8, che contribuirà già a rendere dura questa sesta tappa. Discesa, traguardo volante a Santa Cruz de Iguna (Km 162) e infine ecco il momento determinante della Vuelta 2022 per oggi, cioè la salita finale verso l’arrivo al Pico Jano di San Miguel de Aguayo: si tratta di una salita di 12,6 km al 6,55% di pendenza media, con un paio di chilometri centrali in falsopiano tuttavia ad abbassare questo dato. La prima parte è la più difficile, con un paio di tratti al 12% di pendenza massima, mentre dopo il falsopiano si tornerà a salire attorno al 7% verso il traguardo.











