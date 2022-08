Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 8^ tappa: è un vero tappone

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA PER SCALATORI!

Oggi, sabato 27 agosto, sarà un giorno da non perdere con la diretta Vuelta 2022, perché l’ottava tappa La Pola Llaviana-Colláu Fancuaya di 153,4 km può essere definito senza dubbio come un tappone di montagna, nonostante il breve chilometraggio e l’altitudine sempre piuttosto ridotta. Non si salirà mai tantissimo, ma saranno la bellezza di cinque Gran Premi della Montagna lungo il percorso, prima dell’ascesa verso il Colláu Fancuaya, secondo arrivo in salita di questa edizione del Giro di Spagna, sulla carta anche più difficile del Pico Jano di giovedì.

La Vuelta 2022 ci ha già riservato numerose emozioni e colpi di scena, con la classifica generale che è cambiata a ritmo quasi quotidiano e indicazioni già molto interessanti anche in merito ai big che puntano al podio finale di Madrid, anche se evidentemente fra oggi e domani (due arrivi consecutivi in salita) ne capiremo certamente di più e le gerarchie saranno meglio delineate. Intanto, sarà di sicuro un giorno di grande spettacolo in salita, il meglio che il ciclismo possa offrire: adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella ottava tappa La Pola Llaviana-Colláu Fancuaya.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 8^ TAPPA

Per presentare la diretta Vuelta 2022 in vista di una giornata sicuramente importante, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della ottava tappa La Pola Llaviana-Colláu Fancuaya di 153,4 km, breve ma davvero tosta. La partenza avrà luogo da La Pola Llaviana alle ore 13.28, ma immediatamente si salirà verso il GPM di seconda categoria dell’Alto de la Colladona (km 9,8), la prima delle tante difficoltà di oggi, che potrebbe risultare particolarmente indigesta proprio a causa della sua collocazione. Avremo poi anche l’Alto de la Mozqueta (seconda categoria) e l’Alto de Santo Emiliano (terza categoria) nei primi 70 km, per una diretta Vuelta 2022 che potrebbe essere quindi esplosiva fin da subito.

Ci sarà poi un tratto meno impegnativo, ma comunque caratterizzato da altri due GPM di terza categoria, cioè il Puerto de Tenebreo e la salita di Perlavia, per arrivare al traguardo volante di Grado/Grau (km 126,5), da dove si comincerà di fatto a salire, inizialmente in modo molto graduale, poi con la salita vera e proprio verso l’arrivo di Colláu Fancuaya, a Yernes y Tameza. L’ascesa vera e propria misura 10,1 km con pendenza media all’8,5%, con un solo tratto semplice al quarto chilometro, seguito però poco dopo dallo strappo con punta del 19% di pendenza massima e infine saranno durissimi gli ultimi 2000 metri, spesso oltre il 10% e con due punte al 17%.











