Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv: si comincia a salire! (17^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA IMPEGNATIVA!

La 17^ tappa della Vuelta 2022 si corre in diretta mercoledì 7 settembre: partenza fissata alle ore 13:21 per la Aracena-Monasterio di Tentudia, una frazione di 162,3 chilometri. Tappa breve, ma che nasconde insidie: infatti il percorso non è propriamente lineare e pianeggiante, intanto va subito segnalato che dai 700 metri sul livello del mare della località di partenza si procederà sino ai 1100 metri del traguardo, dunque il dislivello esiste e infatti come poi vedremo potrebbero esserci dei punti utili per rivoluzionare in qualche modo la classifica.

DIRETTA VUELTA 2022/ Mads Pedersen ha vinto la 16^ tappa! Classifica invariata

Dopo una tappa che è stata buona per i velocisti, torna dunque un primo appuntamento che può definire la graduatoria generale; la maglia rossa Remco Evenepoel non potrà dormire sonni tranquilli nemmeno oggi, anche se tutto sommato sembra pacifico ammettere che i giorni realmente decisivi saranno i prossimi. Per il momento comunque concentriamoci su quello che ci dirà la diretta della Vuelta 2022 per questa interessante 17^ tappa, nel frattempo possiamo valutare il percorso della Aracena-Monasterio de Tentudia scoprendone i vari punti salienti.

DIRETTA VUELTA 2022, VIDEO/ Arensman vince 15^ tappa: Roglic ‘ruba’ 15’’ a Evenepoel

DIRETTA VUELTA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA/ Vuelta 2022: Carapaz vince la 14^ tappa, Roglic recupera su Evenepoel!

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 17^ TAPPA

Scopriamo quindi il percorso della 17^ tappa nella diretta della Vuelta 2022. Si parte da Aracena, saremo immediatamente su un tratto in discesa che ci porterà poi ai primi lievi scollinamenti quando si passerà da Fregenal de la Sierra e poi ancora da Jerez de los Caballeros. Una sorta di saliscendi iniziale, poi un falsopiano che sarà seguito da una nuova ascesa verso il primo traguardo volante, posto a Segura de Leon quando saranno passati 133 chilometri di corsa. Dunque saremo già verso il finale, che sarà impegnativo: ai 152 chilometri inizia una salita impegnativa di circa 10 chilometri che ci condurrà al traguardo.

A Monasterio de Tentudia è posto l’unico GPM di giornata, che però è di seconda categoria: bisognerà ovviamente valutare in che modo ci arriveranno i corridori, ma è francamente possibile che questo ultimo tratto possa servire agli uomini di classifica per provare ad attaccare e cambiare le carte in tavola. Lo analizzeremo nel corso della diretta della Vuelta 2022, ma questa 17^ tappa promette decisamente fuochi d’artificio e noi speriamo ovviamente che sia effettivamente così…











© RIPRODUZIONE RISERVATA