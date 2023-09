DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: l’anno scorso il graffio di Evenepoel (5 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo che la cronometro prenda il via, parlando della Vuelta 2023 possiamo anche ricordare come erano andate le cose un anno fa. Anche nell’edizione 2022 della corsa spagnola la cronometro era arrivata alla decima tappa, ed era stata l’unica nel percorso: la Elche-Alicante misurava 30,9 chilometri e ci si arrivava con Remco Evenepoel che due giorni prima aveva incrementato il suo vantaggio in classifica, prendendo 1’12’’ su Enric Mas e 1’53’’ su Primoz Roglic. Il belga della Quick-Step aveva poi vinto la cronometro: il suo tempo al traguardo era stato 33’18’’, vantaggio di 48 secondi su Roglic e un minuto netto sul francese Rémi Cavagna.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Lennard Kamna vince la 9^ tappa, secondo Sobrero! (oggi 3 settembre)

Al termine di quella giornata Evenepoel aveva quindi portato il suo margine in classifica a 2’41’’, con Roglic che era arrivato in seconda posizione scavalcando Mas, terzo a 3’03’’. Evenepoel avrebbe poi confermato la sua maglia rossa sino al termine della corsa, con Mas e Juan Ayuso a completare il podio e fare felice anche la Spagna; inevitabile dunque che anche oggi, nella diretta della Vuelta 2023, il belga sia il grande osservato speciale ma scopriremo chiaramente quello che succederà tra poco, quando si partirà per la cronometro Valladolid-Valladolid… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: Roglic ha vinto l'8^ tappa, Kuss in rosso! (2 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 10^ TAPPA

La diretta tv della Vuelta 2023 sarà fornita da Eurosport: sarà di conseguenza un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, perché il canale è presente al numero 210 del decoder, e possiamo intanto ricordare anche il secondo che è Eurosport 2, al numero 211. In assenza di un televisore va segnalato che Eurosport fa parte da qualche tempo del pacchetto DAZN, quindi al netto dell’applicazione Sky Go per il satellite potrete seguire le immagini della decima tappa anche in diretta streaming video, avendo a disposizione un abbonamento a questa piattaforma, sempre utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Soupe ha vinto la 7^ tappa, Martinez sempre in rosso! (oggi 1 settembre)

VUELTA 2023: OGGI LA CRONOMETRO!

La diretta della Vuelta 2023 ci presenta oggi l’unica cronometro di questa corsa: martedì 5 settembre, dopo il giorno di riposo, scatta la decima tappa che è la Valladolid-Valladolid. Il primo corridore partirà alle 13:57, e poi sarà una corsa contro il tempo: ricordiamo che la lunghezza della 10^ tappa è di 25,8 chilometri e andremo poi a scoprire quale sarà il percorso dal punto di vista dell’altimetria. Intanto la tappa di domenica è stata neutralizzata a due chilometri dall’arrivo: la vittoria di Lennard Kamna sul nostro Matteo Sobrero ha premiato una lunga fuga, i big si sono controllati arrivando attardati e in classifica è cambiato poco.

Sepp Kuss mantiene dunque la maglia rossa di leader, e oggi avrà una buona possibilità di difenderla; tuttavia, è chiaro che adesso sia il momento dei grandi uomini di classifica perché gente come Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard a cronometro è fortissima, dunque la graduatoria potrebbe uscirne rivoluzionata. Staremo a vedere cosa succederà nella diretta della Vuelta 2023; non vediamo l’ora di assistere a questa interessantissima cronometro Valladolid-Valladolid, e di scoprire appunto cosa succederà nella classifica di questa corsa a tappe quando entriamo ufficialmente nella seconda settimana.

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO

Il percorso della decima tappa alla Vuelta 2023 è pianeggiante: praticamente sempre, se non per una leggera salita che arriva nelle prime battute (siamo intorno al settimo chilometro) e che potrebbe rappresentare un punto interessante e di selezione. Per il resto però conterà la gamba in termini di costanza e ritmo: da quel momento infatti non ci saranno più salite o discese, si volerà dritti fino al traguardo (posto appunto a Valladolid) e quindi vedremo. Ricordiamo che al Tour de France Jonas Vingegaard aveva sfruttato la cronometro per staccare definitivamente Tadej Pogacar, con una corsa che era stata fantastica quel giorno.

Allora però il percorso era diverso perché prevedeva anche una salita impegnativa; oggi alla Vuelta 2023 Vingegaard potrebbe pagare qualcosa in più, e gli avversari più accreditati per la vittoria finale sono pronti a scalare la classifica. Come già detto, la cronometro di oggi per la decima tappa sarà l’unica corsa contro il tempo: a quel punto la classifica per la maglia rossa dovrà necessariamente essere mossa con le tappe di montagna, per ora i big non si sono troppo rivelati ma nella terza settimana dovrebbero arrivare i fuochi d’artificio. Aspettiamo e vediamo…

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Sepp Kuss (Usa) 35h23’30’’

2. Marc Soler (Esp) +0’43’’

3. Lenny Martinez (Fra) + 1’02’’

4. Remco Evenepoel (Bel) + 2’22’’

5. Mikel Landa (Esp) + 2’29’’

6. Primoz Roglic (Slo) + 2’29’’

7. Jonas Vingegaard (Den) +2’33’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA