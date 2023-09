Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 15^ tappa: finale ostico (oggi 10 settembre)

La diretta Vuelta 2023 arriva al termine della seconda settimana, infatti oggi domenica 10 settembre ci attende la quindicesima tappa Pamplona-Lekunberri di 158,3 km. Il Giro di Spagna ci regalerà una domenica meno impegnativa rispetto ai due giorni precedenti, quando la Vuelta 2023 ci ha proposto ben due arrivi in salita consecutivi, tra cui il leggendario Tourmalet venerdì. Naturalmente molto è cambiato nella classifica generale della Vuelta 2023, che vede in maglia rossa ancora una volta Sepp Kuss dopo l’arrivo di ieri a Larra Belagua che ha fatto registrare la “resurrezione” di Remco Evenepoel, tuttavia c’è ancora tanto da pedalare, fin da oggi.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Evenepoel ha vinto la 14^ tappa, Kuss sempre maglia rossa! (9 settembre)

Possiamo parlare di una frazione di mezza montagna, sulla quale però potrebbero farsi sentire le fatiche dei giorni scorsi. Terreno per attaccare ci sarà, perché un Gran Premio della Montagna di seconda categoria a meno di 10 km dalla linea del traguardo sarà un trampolino perfetto: resta da capire se sarà soprattutto una lotta per la vittoria di giornata oppure se potranno esserci movimenti anche fra i big che stanno lottando per il podio di Madrid, che ormai dista solamente una settimana. Adesso possiamo quindi passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella quindicesima tappa Pamplona-Lekunberri.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Vingegaard vince la 13^ tappa, Kuss sempre leader! (oggi 8 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Juan Sebastian Molano vince la 12^ tappa, Roglic guadagna 4 secondi!

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO DELLA 15^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della quindicesima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della quindicesima tappa Pamplona-Lekunberri di 158,3 km, che sarà meno dura delle precedenti, ma comunque molto insidiosa. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.33, naturalmente da Pamplona, di pianura ce ne sarà poco ma i primi 60 km saranno semplici, prima della lunga ma comunque dolce salita verso il GPM di terza categoria collocato al km 79,8, che sarà seguito dalla discesa e dal tratto più semplice del percorso odierno.

La diretta Vuelta 2023 oggi entrerà definitivamente nel vivo negli ultimi 45 km, caratterizzati da due GPM di seconda categoria: sarà un doppio passaggio sul Puerto de Zuarrate al km 120,3 e poi nuovamente al km 149,8, inframezzati dallo sprint intermedio al km 141,3. Naturalmente la seconda ascesa su questa salita di 7,3 km al 4,8% di pendenza media sarà quella decisiva, sia perché metterà in palio gli abbuoni sia e soprattutto perché saremo a quel punto a meno di 10 km dall’arrivo di Lekunberri, che saranno quasi tutti in discesa.

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) in 51h04’54”

2. Primoz Roglic (Slo) + 1’37’’

3. Jonas Vingegaard (Dan) +1’44’’

4. Juan Ayuso (Spa) + 2’37”

5. Enric Mas (Spa) + 3’06”

6. Marc Soler (Spa) + 3’10”

7. Mikel Landa (Spa) + 4’12”

8. Aleksandr Vlasov (Rus) + 5’02”

9. Cian Uijtdebroeks (Bel) + 5’30”

10. Joao Almeida (Por) + 8’39”

© RIPRODUZIONE RISERVATA