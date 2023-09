Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 16^ tappa: insidia nel finale (oggi 12 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: FINALE IN SALITA!

La diretta Vuelta 2023 riparte dopo il secondo e ultimo giorno di riposo oggi martedì 12 settembre con la sedicesima tappa Liencres Playa-Bejes di 120,1 km. Sarà una sorta di tappa da juniores, con rispetto parlando, perché sarà brevissima e per circa 115 km pure completamente pianeggiante. Attenzione però, perché il finale sarà in salita, come da tradizione al Giro di Spagna che ogni anno offre almeno un paio di tappe completamente pianeggianti ma con arrivo in salita, così negli ultimi 5 km ci attendiamo emozioni esplosive, che potrebbero lasciare il segno anche sulla classifica generale della Vuelta 2023.

La seconda settimana ha avuto come momenti decisivi la cronometro vinta da Filippo Ganna e ancora di più l’arrivo di venerdì in cima al Tourmalet che ha esaltato la Jumbo-Visma, domani ci sarà l’Angliru ma prima attenzione a questa salita. Parlando dei protagonisti in casa Jumbo, oggi potrebbe essere giorno più da Primoz Roglic, che va a nozze su arrivi di questo genere, ma la maglia rossa di Sepp Kuss non dovrebbe essere in discussione, almeno in attesa del “colosso” di domani. Adesso possiamo però passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella sedicesima tappa Liencres Playa-Bejes.

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO DELLA 16^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della sedicesima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della sedicesima tappa Liencres Playa-Bejes di 120,1 km, caratterizzata dall’arrivo in salita. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 14.47, naturalmente da Liencres Playa, in considerazione della estrema brevità del percorso odierno e anche della sua semplicità, almeno fino ai piedi della salita finale, per cui l’unica segnalazione è quella relativa allo sprint intermedio, che sarà collocato al km 93,3.

La diretta Vuelta 2023 oggi dunque vivrà quasi esclusivamente del GPM di seconda categoria che ci porterà all’arrivo di Bejes: sarà una salita breve (4,8 km) ma impegnativa, con pendenza media all’8,8% ma in realtà ancora più impegnativa nel primo chilometro e poi, soprattutto negli ultimi due, praticamente sempre in doppia cifra e con punte di pendenza massima al 15%. Naturalmente sarà l’appuntamento perfetto per corridori esplosivi, non ci saranno grandi distacchi ma lo spettacolo è assicurato…

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) in 54h38’42”

2. Primoz Roglic (Slo) + 1’37’’

3. Jonas Vingegaard (Dan) +1’44’’

4. Juan Ayuso (Spa) + 2’37”

5. Enric Mas (Spa) + 3’06”

6. Marc Soler (Spa) + 3’10”

7. Mikel Landa (Spa) + 4’12”

8. Aleksandr Vlasov (Rus) + 5’02”

9. Cian Uijtdebroeks (Bel) + 5’30”

10. Joao Almeida (Por) + 8’39”

