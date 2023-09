DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: il tris nelle capitali (21^ tappa, oggi 17 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: IL TRIS NELLE CAPITALI

Presentando la diretta Vuelta 2023 per la ventunesima tappa, abbiamo già accennato al fatto che in questa stagione tutti i grandi Giri del ciclismo si siano chiusi nelle rispettive capitali. Non capita spesso, soprattutto perché Roma è stata raramente nella storia sede dell’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia, come invece è accaduto quest’anno con la vittoria in volata di Mark Cavendish, degno addio del velocista britannico alla Corsa Rosa. Invece è una certezza l’arrivo a Parigi per il Tour de France, anche se in realtà nel 2024 la Grande Boucle dovrà “traslocare” eccezionalmente a Nizza a causa della vicinanza alle Olimpiadi.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Poels ha vinto la 20^ tappa, il trionfo è di Sepp Kuss! (oggi 16 settembre)

Quest’anno invece la conclusione ha avuto luogo regolarmente sugli Champs Elysees e la vittoria dell’ultima tappa è andata a sorpresa al belga Jordi Meeus. Infine, potremmo definire Madrid come una via di mezzo, perché è sede molto frequente dell’arrivo finale della Vuelta, ma con qualche divagazione come ad esempio la crono del 2021 a Santiago de Compostela. L’ultima volta dei tre Giri con arrivi nelle capitali fu nel 2018 ed Elia Viviani vinse a Madrid: che sia di buon auspicio per noi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Alberto Dainese vince la 19^ tappa! Kuss sempre leader (oggi 15 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Evenepoel vince la 18^ tappa, Kuss sempre maglia rossa! (oggi 14 settembre)

VUELTA 2023: LA PASSERELLA A MADRID!

Oggi domenica 17 settembre la ventunesima tappa Hipódromo de la Zarzuela-Madrid di 101,1 km farà calare il sipario sulla diretta Vuelta 2023. Siamo all’ultimo atto del Giro di Spagna: qualche volta c’è un epilogo a cronometro, come ad esempio nel 2021 a Santiago de Compostela, ma molto più spesso l’ultimo giorno della Vuelta è dedicato alla tradizionale “passerella” a Madrid per la gioia dei velocisti, come ad esempio il colombiano Juan Sebastian Molano, che si impose un anno fa nella capitale spagnola, ma noi speriamo in Alberto Dainese o magari pure Filippo Ganna. Dal punto di vista tecnico c’è quindi ben poco da dire su una frazione in linea molto breve e completamente pianeggiante: i verdetti sulla classifica generale della Vuelta 2023 sono ormai definitivi, anche se è doveroso ricordare che pure la tappa di oggi è corsa a tutti gli effetti ed eventuali distacchi andrebbero a incidere sulla graduatoria.

Di fatto, tuttavia, lo scenario dovrebbe essere quello consueto in tappe di questo genere: inizio molto tranquillo, dedicato anche alle foto e ai brindisi di rito, soprattutto per la squadra del vincitore Sepp Kuss, che entrerà a Madrid con la sua maglia rossa dopo le ultime insidie di ieri verso Guadarrama – in realtà inesistenti, perché Jonas Vingegaard e Primoz Roglic non hanno nemmeno provato ad attaccarlo. Poi l’andatura crescerà man mano sempre di più sul circuito conclusivo, dove i velocisti andranno a caccia di una vittoria di prestigio, che completerà il tris del 2022 tutto nelle capitali, dopo Roma al Giro e Parigi al Tour. Tutto questo considerato, adesso possiamo passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella ventunesima tappa Hipódromo de la Zarzuela-Madrid.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 21^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della ventunesima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della ventunesima tappa Hipódromo de la Zarzuela-Madrid di 101,1 km, anche se evidentemente non c’è molto da dire dal punto di vista tecnico su questa giornata nella capitale spagnola. La partenza avrà luogo appunto dall’Hipódromo de la Zarzuela alle ore 17.19, perché si vuole gareggiare attorno all’orario del tramonto, con le premiazioni al termine della tappa quando sarà ormai sera. Qualche morbidissimo saliscendi caratterizzerà la prima parte del tracciato, fino all’ingresso a Madrid.

Si arriverà nella capitale già dopo 10 km, anche se il primo passaggio sulla linea del traguardo sarà al km 48,9, in seguito ogni giro del circuito di Madrid misurerà 5,8 km e già al passaggio successivo sulla linea del traguardo sarà collocato il traguardo volante (km 54,7). Sarà una bella cartolina di Madrid, con l’andamento della corsa che si farà sempre più veloce man mano che ci si avvicinerà alla linea del traguardo, con una volata di gruppo che sembra l’inevitabile epilogo all’arrivo di Madrid, prima di dare il via a tutte le cerimonie di premiazione della Vuelta 2023.

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) in 74h23’42”

2. Jonas Vingegaard (Dan) +0’17”

3. Primoz Roglic (Slo) +1’08”

4. Juan Ayuso (Spa) +3’44”

5. Mikel Landa (Spa) +4’03”

6. Enric Mas (Spa) +4’14”

7. Aleksandr Vlasov (Rus) +8’19”

8. Cian Uijtdebroeks (Bel) +8’26”

9. Joao Almeida (Por) +10’08”

10. Santiago Buitrago (Col) +12’04”











© RIPRODUZIONE RISERVATA