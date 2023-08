DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: un anno fa 4^ tappa a Primoz Roglic (martedì 29 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023: L’ANNO SCORSO

In attesa di vivere le emozioni della diretta Vuelta 2023 per quanto riguarda la quarta tappa, dobbiamo ricordare che un anno fa questa frazione era stata la prima in territorio spagnolo dopo il giorno di riposo che era stato necessario per portare la carovana dai Paesi Bassi… ai Paesi Baschi. Infatti la ripartenza era stata martedì 23 agosto con la quarta tappa Vitoria-Laguardia di 152,5 km, una frazione movimentata con l’ultimo chilometro in salita. Terreno perfetto per Primoz Roglic, che si era preso la vittoria di tappa con il tempo di 3h31’05” precedendo il danese Mads Pedersen e lo spagnolo Enric Mas in un ordine d’arrivo di lusso e che ben racconta di un arrivo che era adatto a varie tipologie di corridori.

La maglia rossa di leader della classifica generale aveva cambiato per l’ennesima volta padrone, ma restando sempre in casa Jumbo-Visma, fin dalla cronosquadre d’apertura: dopo Robert Gesink, Mike Teunissen e il nostro Edoardo Affini, era “finalmente” arrivata sulla spalle del capitano Roglic, con 13” su un altro uomo Jumbo come Sepp Kuss e 26” su Ethan Hayter della Ineos Grenadiers. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2023: OGGI LA 4^ TAPPA

La diretta Vuelta 2023 oggi martedì 29 agosto proporrà la sua quarta tappa Andorra la Vella-Tarragona di 184,6 km. Ritorno in patria quindi per il Giro di Spagna dopo lo sconfinamento con arrivo in salita di ieri sulle montagne del Principato pirenaico con successo di Remco Evenepoel, i primissimi giorni della Vuelta 2023 ci hanno già riservato spunti stuzzicanti fin dalla cronosquadre con pioggia e polemiche del primo giorno a Barcellona, dunque non sono mancati elementi significativi per la classifica generale della Vuelta 2023 e anche belle soddisfazioni per il ciclismo italiano, anche da parte dei giovani – il che naturalmente è notizia eccellente in un periodo non facilissimo per il nostro movimento.

Oggi invece potrebbe essere un giorno da velocisti, in questo caso il nome italiano di riferimento sarebbe quello di Alberto Dainese, vincitore allo sprint di due tappe in volata al Giro d’Italia fra l’anno scorso e il 2023. In una Vuelta ancora più “tirchia” del solito con i velocisti, tuttavia, anche oggi non mancheranno le difficoltà per le squadre degli sprinter, sotto forma di un paio di GPM negli ultimi 60 km della tappa, come vedremo meglio fra poco. La prospettiva quindi è quella di vivere un martedì per velocisti, ma forse aperto anche ad altre ipotesi: allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella quarta tappa Andorra la Vella-Tarragona.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 4^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della quarta tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della Andorra la Vella-Tarragona di 184,6 km. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.20, naturalmente da Andorra la Vella, capitale del piccolo Principato pirenaico dal quale si rientrerà in Spagna già dopo pochissimi chilometri. La parte iniziale di questa quarta frazione della Vuelta 2023 sarà molto veloce, con tendenza inizialmente a scendere e poi comunque in larga parte pianeggiante salvo qualche morbido saliscendi per i primi 120 km della corsa.

Da qui si entrerà nel vivo della diretta Vuelta 2023 della quarta tappa: nulla di trascendentale, ma due Gran Premi della Montagna di terza categoria nell’ultimo terzo del percorso potrebbero rimescolare le carte per i velocisti. Il primo sarà al km 130,8, discesa e quasi subito si risalirà verso il secondo, fissato al km 154. Certo, sono salite piuttosto dolci e nemmeno così vicine alla linea dell’arrivo a Tarragona, perché dall’ultimo GPM mancheranno ancora circa 30 km, prima in discesa verso lo sprint intermedio a Valls (km 164) e infine sostanzialmente pianeggianti, ma chissà se saranno abbastanza per creare problemi ai velocisti…

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Remco Evenepoel (Bel) in 8h43’11”

2. Enric Mas (Spa) a 5”

3. Lenny Martinez (Fra) a 11”

4. Jonas Vingegaard (Dan) a 31”











