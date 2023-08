DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: in strada, via alla 5^ tappa! (oggi mercoledì 30 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023: SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere la diretta Vuelta 2023 anche per l’odierna quinta tappa Morella-Burriana, come al solito facciamo un confronto con la medesima frazione della scorsa edizione del Giro di Spagna. Sera il 24 agosto 2022 e la Irun-Bilbao di 187,2 km, disputata nel cuore dei Paesi Baschi, era più impegnativa di quanto dovrebbe essere la frazione odierna. La vittoria era infatti andata a un corridore quale lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates, che dopo 4h15’23” arrivò da solo con un margine di 4” di vantaggio sui più immediati inseguitori, fra i quali chiuse al secondo posto il sudafricano Daryl Impey davanti al britannico Fred Wright.

Quarto fu il francese Rudy Molard, che però ebbe la soddisfazione di indossare la maglia rossa come nuovo leader della classifica generale, con soli 2” di vantaggio sul già citato Wright. Oggi invece il dubbio dovrebbe essere tra un arrivo in volata oppure il via libera per una fuga da lontano: parola quindi alla strada e naturalmente alle gesta dei corridori per dare il via alla diretta della quinta tappa della Vuelta 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

IL QUINTO GIORNO

La diretta Vuelta 2023 prosegue oggi mercoledì 30 agosto con la sua quinta tappa Morella-Burriana di 186,2 km. Altra fatica per il Giro di Spagna in una giornata abbastanza simile a quella di ieri verso Tarragona: di nuovo infatti ci attende una frazione che potrebbe essere per velocisti, ma con gli sprinter e le loro squadre che si dovranno guadagnare questa possibilità, dal momento che un GPM di seconda categoria a circa 50 km dall’arrivo di Burriana potrebbe essere una complicazione da non sottovalutare, almeno per alcuni di loro. Di certo la Vuelta 2023 non è mai banale, anche se nei giorni scorsi spesso sono state le polemiche per lacune organizzative ad accendere la bagarre.

In ogni caso, abbiamo già assistito a uno sconfinamento ad Andorra con arrivo in salita nel Principato pirenaico e nobile successo del detentore Remco Evenepoel, dopo la contestata cronosquadre con pioggia e polemiche del primo giorno a Barcellona e già diverse emozioni per la classifica generale della Vuelta 2023 compresi ben due giovani italiani in maglia rossa, prima Lorenzo Milesi e poi Andrea Piccolo, il che ci ha fatto sorridere. Oggi invece potrebbe essere un mercoledì per velocisti, ma come sempre in maniera non banale sulle strade di Spagna: allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella quinta tappa Morella-Burriana.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 5^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della quinta tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della quinta tappa Morella-Burriana di 186,2 km, dopo averne già tratteggiato le caratteristiche di massima. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.11, naturalmente da Morella, , attenzione alla prima parte del percorso perché ci saranno moltissimi saliscendi. Nulla di impegnativo, sia chiaro, ma la quasi completa assenza di pianura potrebbe favorire le fughe e complicare invece il lavoro di chi dovrà inseguire gli attaccanti di giornata.

Da qui si entrerà nel vivo della diretta Vuelta 2023 della quinta tappa. Il momento più significativo sarà il GPM di seconda categoria del Collado de Ibola, salita di ben 11,4 km anche se appena al 3,9% di pendenza media e culmine al km 132,5 della tappa, quindi ad ancora oltre 50 km dal traguardo. Questa è la migliore notizia per i velocisti: dopo la discesa e un’ultima salitella, la parte finale del tracciato sarà la più semplice di tutta la frazione, passando per il traguardo volante a Nules al km 174,8, praticamente a poco più di una decina di chilometri dall’arrivo di Burriana.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Remco Evenepoel (Bel) in 12h48’58”

2. Enric Mas (Spa) a 5”

3. Lenny Martinez (Fra) a 15”

4. Jonas Vingegaard (Dan) a 31”











