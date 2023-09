Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 9^ tappa: terzo arrivo in salita (oggi 3 settembre)

La diretta Vuelta 2023 ci proporrà la nona tappa Cartagena-Collado de la Cruz de Caravaca di 184,5 km oggi, domenica 3 settembre. Sarà il terzo arrivo in salita di questo Giro di Spagna dopo quelli di lunedì ad Andorra e giovedì al Pico del Buitre, senza dimenticare naturalmente che ieri a Xorret de Catí abbiamo avito un GPM di prima categoria a poco più di 3 km dall’arrivo. Potremmo quindi parlare di quarta frazione di montagna, che sono tante nei primi nove giorni della Vuelta 2023, che deve ancora vivere ben due settimane ma ci sta già dicendo parecchio e oggi riserverà altre emozioni prima del giorno di riposo, come quasi sempre piazzato al lunedì.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: Roglic ha vinto l'8^ tappa, Kuss in rosso! (2 settembre)

Oggi ci attende una salita finale molto particolare verso Collado de la Cruz de Caravaca, perché molto irregolare ma micidiale nei suoi tratti più duri. Una salita più da uomini come Primoz Roglic (già vincitore ieri) piuttosto che per scalatori puri alla Egan Bernal dei tempi migliori, tanto per fare qualche nome. I distacchi probabilmente non saranno enormi, perché comunque non sarà una salita lunghissima, ma di certo ci attendiamo ulteriori cambiamenti in una classifica generale della Vuelta 2023 già molto stuzzicante. Adesso possiamo quindi passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella nona tappa Cartagena-Collado de la Cruz de Caravaca.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Soupe ha vinto la 7^ tappa, Martinez sempre in rosso! (oggi 1 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Kuss ha vinto la 6^ tappa, Martinez maglia rossa! (oggi giovedì 31 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 9^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della nona tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della nona tappa Cartagena-Collado de la Cruz de Caravaca di 184,5 km, che merita di essere approfondita con la massima attenzione essendo un arrivo in salita. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 12.39, naturalmente da Cartagena, i primi 50 km saranno semplici ma poi attenzione al GPM di prima categoria del Puerto Casas de Marina la Perdiz al km 60,1, dopo 11,5 km di salita, dunque una difficoltà molto significativa e che sarà sicuramente il perfetto trampolino di lancio per gli attacchi da lontano.

In seguito ci saranno numerosi saliscendi ma nulla di particolare, quindi la diretta Vuelta 2023 della nona tappa entrerà nel vivo ovviamente nel finale, prima grazie allo sprint intermedio con abbuoni al km 169,2, quindi già molto vicino al traguardo, che però naturalmente sarà difficile da raggiungere, trattandosi dell’arrivo in salita al Collado de la Cruz de Caravaca, GPM di seconda categoria al termine di un’ascesa di 8,2 km al 5,5% di pendenza media. Raramente però il dato medio è ingannevole come oggi: si tratta di una salita davvero molto irregolare, con tratti di falsopiano o pure in discesa alternati a tratti difficilissimi, con punte di pendenza massima al 20% e il sesto chilometro che sarà micidiale, al 12% medio, prima di una rampa al 16% nell’ultimo chilometro.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Sepp Kuss (Usa) in 30h51’06”

2. Marc Soler (Spa) a 43”

3. Lenny Martinez (Fra) a 1’00”











© RIPRODUZIONE RISERVATA