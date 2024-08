DIRETTA VUELTA 2024: FUGA A CINQUE

Si procede ad andatura davvero spedita nella diretta Vuelta 2024: evidentemente c’è tanta voglia di mettersi in mostra dopo il giorno di pausa e adesso gli uomini di classifica sanno che arrivano i giorni della resa dei conti, per provare a strappare la maglia rossa o, nel caso ovviamente di Ben O’Connor, resistere alla concorrenza e arrivare a Madrid da vincitore. Nella decima tappa c’è una fuga a cinque e ancora una volta si è infilato Wout Van Aert: il belga si trova in compagnia di Marc Soler, anche lui molto combattivo in questi giorni, William Junior Lecerf, Juri Hollmann e Quentin Pacher.

Il gruppo però non molla: ancora adesso che mancano circa 80 chilometri al traguardo il plotone della maglia rossa si trova a un minuto dai fuggitivi, ma soprattutto al suo interno ci sono vari scatti per provare a raggiungere i battistrada o cambiare la situazione, per ultimo si è mosso anche il nostro Alessandro De Marchi. Restiamo allora in attesa di scoprire cosa succederà nel corso della diretta Vuelta 2024, questa decima tappa si deve ancora animare e tante cose potrebbero ancora accadere. (agg. di Claudio Franceschini)

VUELTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Il giorno di riposo non ha certo portato novità per quanto riguarda le modalità per seguire la diretta tv della Vuelta 2024, un appuntamento in esclusiva su Eurosport, quindi visibile solo tramite abbonamento alle piattaforme che comprendono il canale tematico sportivo. Di conseguenza anche la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà riservata agli abbonati tramite i servizi di Discovery Plus e le piattaforme come Sky o DAZN, mentre informazioni per tutti saranno garantite tramite Il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta.

VUELTA 2024: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per la partenza della decima tappa Ponteareas-Baiona, la diretta Vuelta 2024 riparte centinaia di chilometri più a Nord rispetto a dove l’avevamo lasciata domenica e con Ben O’Connor sempre saldo in maglia rossa. Continuiamo a ritenere che per tutte le altre squadre sia stato un errore concedere così tanto spazio a un corridore di valore come l’australiano, che poi ha perso un po’ più del previsto sabato nei confronti di Primoz Roglic, ma è stato invece perfetto domenica, quando addirittura si è permesso di guadagnare 4” di abbuono sullo sloveno, di solito un maestro di questo genere di azioni.

Ecco allora che quasi quattro minuti di differenza sono davvero tanti, anche se le ultime due settimane del Giro di Spagna offriranno tantissime tappe in cui poter cambiare la situazione: già nella seconda non ci sarà nemmeno una tappa di pianura e allora bisognerà restare molto attenti ogni singolo giorno. Lo spettacolo dovrebbe essere garantito fin da oggi, andiamo allora a seguire con la massima attenzione la diretta della decima tappa della Vuelta 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2024, CLASSIFICA: UN DOLCE RICORDO

Oggi ci attende una tappa con diverse salite, un anno fa invece era il giorno della cronometro: verso la diretta Vuelta 2024 per la decima tappa, ci fa particolarmente piacere ricordare che il vincitore della prova contro il tempo di 25,8 km a Valladolid fu il nostro Filippo Ganna, che completò la propria prova con il tempo di 27’39” su un percorso quindi molto veloce. Il piemontese si impose con un vantaggio di 16” su Remco Evenepoel e 36” su Primoz Roglic, per un ordine d’arrivo a dir poco regale quando si parla di cronometro. Quello fu il giorno nel quale tutti pensarono che non sarebbe durato il primato in classifica generale di Sepp Kuss, fuori dalla top 10 dell’ordine d’arrivo.

Lo statunitense rimase in maglia rossa, ma con soli 26” su Marc Soler e soprattutto Evenepoel e Roglic si portarono rispettivamente a 1’09” e 1’36” da Kuss. Guadagnarono terreno anche tutti gli altri big, da Joao Almeida a Juan Ayuso fino a Jonas Vingegaard, eppure alla lunga Kuss seppe resistere per firmare un clamoroso trionfo. La decima tappa tuttavia resta nella nostra memoria soprattutto per il capolavoro di Filippo Ganna… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2024, CLASSIFICA: ANCORA IMPEGNATIVA LA 10^ TAPPA

Dall’Andalusia alla Galizia, il giorno di riposo è servito per un trasferimento davvero lungo e quindi si cambia scenario per la diretta Vuelta 2024 oggi, martedì 27 agosto. Dal Sud della Spagna alla sua regione più nord-occidentale, la costante restano le salite perché la decima tappa Ponteareas-Baiona di 160 km sarà piuttosto impegnativa, con quattro Gran Premi della Montagna di cui il più impegnativo sarà l’ultimo, collocato a soli 20 km dal traguardo. Non un tappone come quello che domenica ha visto la splendida vittoria di Adam Yates a Granada, ma comunque siamo sicuri che la diretta Vuelta 2024 ripartirà dandoci subito spettacolo.

Non siamo nemmeno a metà del cammino e ne sono già successe di tutti i colori anche per la classifica generale della Vuelta 2024. Purtroppo a volte ci hanno messo lo zampino problemi di salute, come quelli che domenica hanno estromesso Antonio Tiberi, ma in generale abbiamo già visto notevoli alti e bassi, giorni di gloria e altri di difficoltà praticamente per tutti. Difficile quindi sbilanciarsi, pur tenendo presente che è ottimo il margine di vantaggio della maglia rossa Ben O’Connor, che giovedì scorso ha firmato un’impresa che potrebbe davvero condizionare l’esito finale di questo Giro di Spagna. Gli inseguitori quindi devono attaccarlo ad ogni occasione, magari anche oggi nella diretta Vuelta 2024 della decima tappa Ponteareas-Baiona.

DIRETTA VUELTA 2024: TUTTO SUL PERCORSO DELLA 10^ TAPPA

Dopo averne già accennato qualcosa, è il momento di scoprire meglio cosa ci attende nel percorso della decima tappa Ponteareas-Baiona di 160 km, con cui riparte oggi la diretta Vuelta 2024. Il chilometraggio è breve anche se piuttosto impegnativo, di conseguenza la partenza da Ponteareas sarà in programma alle ore 13.42, attenzione perché molto preso si comincerà a salire verso il GPM di seconda categoria dell’Alto de Fonfria (km 27,4), ascesa lunga anche se pedalabile, che sarà comunque il trampolino di lancio perfetto per gli attacchi da lontano, prima di un tratto più pianeggiante al termine della discesa.

La diretta Vuelta 2024 entrerà invece decisamente nel vivo negli ultimi 60 km, nei quali ci saranno da affrontare tre GPM di difficoltà crescente: l’Alto de Vilachan di terza categoria (km 104,6), l’Alto de Mabia di seconda categoria (km 119,8) e soprattutto l’Alto de Mougas (km 139,3), che sarà per più di un motivo il momento decisivo della tappa. Innanzitutto sarà l’ultima salita; al GPM ci saranno anche gli abbuoni; soprattutto, sarà una salita impegnativa, di circa 10 km al 6% medio, molto impegnativa specie nei primi 6 km, prima di diventare più agevole nel tratto finale. In seguito discesa, un ultimo strappo e solo gli ultimissimi chilometri verso l’arrivo di Baiona saranno pianeggianti.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 36h09’36”

2. Primoz Roglic (Slo) a 3’53”

3. Richard Carapaz (Ecu) a 4’32”

4. Enric Mas (Spa) a 4’35”

5. Mikel Landa (Spa) a 5’17”