Continua una delle fasi più importanti per la diretta Vuelta 2024, che oggi sabato 31 agosto ci proporrà la quattordicesima tappa Villafranca del Bierzo-Villablino di 200,5 km, impegnativa innanzitutto per il suo chilometraggio, ma soprattutto perché avremo un Gran Premio della Montagna di prima categoria a meno di 20 km dall’arrivo, per cui si potrebbe fare selezione in salita e magari stavolta anche in discesa dal GPM verso il traguardo. In assoluto sarà meno dura della frazione di ieri, ma anche oggi qualcosa potrebbe cambiare nella classifica generale della Vuelta 2024.

Siamo infatti reduci dall’arrivo in vetta al Puerto de Ancares che ha esaltato un eccezionale Michael Woods ma anche Primoz Roglic, che ormai si è riportato a solamente 1’21” di ritardo dalla maglia rossa, nel mirino dello sloveno. In un Giro di Spagna caratterizzato però dalla grande fuga di Ben O’Connor che ha rimescolato le carte nella sesta tappa, bisogna provare a cogliere ogni occasione e allora attenzione anche a quello che potrebbe succedere oggi nella diretta Vuelta 2024 della quattordicesima tappa Villafranca del Bierzo-Villablino.

VUELTA 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Siamo ormai a due terzi del Giro di Spagna, tutti quindi sappiamo bene che la diretta tv della Vuelta 2024 non sarà disponibile in chiaro, perché Eurosport detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Vuelta, naturalmente per i propri abbonati. Di conseguenza anche la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà su abbonamento, tramite Discovery Plus o i servizi di Sky e DAZN, che hanno Eurosport all’interno dei rispettivi pacchetti. Informazioni per tutti saranno infine garantite tramite il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta.

DIRETTA VUELTA 2024: 14^ TAPPA, ANALIZZIAMO IL LUNGO PERCORSO

Abbiamo già accennato qualcosa ma adesso è il momento per analizzare il percorso della quattordicesima tappa Villafranca del Bierzo-Villablino di 200,5 km, che sarà pure la frazione più lunga di tutta la diretta Vuelta 2024. Innanzitutto annotiamo che la partenza da Villafranca del Bierzo avrà luogo alle ore 12.37, i primi 100 km circa saranno sostanzialmente tutti un lunghissimo falsopiano in leggera salita, fino ad affrontare la prima vera salita che sarà però un Gran Premio della montagna di terza categoria al km 102,5. Successivamente inizierà invece una fase quasi tutta in discesa, di fatto fino allo sprint intermedio, che sarà collocato in località Cangas de Narcea al km 150,5.

Poco più tardi inizierà l’ascesa del Puerto de Leitariegos, che sarà il momento fondamentale della diretta Vuelta 2024 oggi, essendo un GPM di prima categoria al km 184, al termine di una lunghissima salita di ben 22,8 km, anche se bisogna dire che la pendenza media sarà al 4,5%. Sarà dunque un’ascesa da affrontare a gran ritmo, magari qualcuno potrebbe soffrirlo ed attenzione anche ad eventuali mosse in discesa, perché saranno pianeggianti solamente gli ultimissimi chilometri verso l’arrivo di Villablino.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 52h10’15”

2. Primoz Roglic (Slo) a 1’21”

3. Enric Mas (Spa) a 3’01”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 3’13”

5. Mikel Landa (Spa) a 3’20”