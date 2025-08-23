Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video 1^ tappa: orario, percorso e vincitore, siamo in Italia con la Torino-Novara (oggi sabato 23 agosto)

La diretta Vuelta 2025 sta per cominciare e ciò offre diversi spunti in occasione della prima tappa Torino-Novara. Intanto, possiamo osservare che sarà solamente la sesta partenza della Vuelta fuori dalla Spagna, ma anche la terza in quattro anni dopo la città olandese di Utrecht nel 2022 e la capitale portoghese Lisbona nel 2024. Una netta accelerazione che segnala una dimensione sempre più internazionale anche per la Vuelta, mentre Torino è protagonista della corsa iberica appena un anno dopo avere contribuito alla prima partenza dall’Italia del Tour de France.

Per la Grande Boucle in realtà il capoluogo piemontese non era una sede inedita grazie alla vicinanza geografica alla Francia, discorso diverso evidentemente va fatto per la Vuelta. Ci sono evidenti similitudini con il Giro d’Italia 2021, che era scattato da Torino con una cronometro vinta da Filippo Ganna, mentre al secondo giorno ci fu l’arrivo a Novara, con una volata di gruppo e il successo per il belga Tim Merlier. Non solo: nel 2024 la prima tappa del Giro andò dalla Venaria Reale a Torino e vinse Jhonatan Narváez, mentre la terza tappa partì da Novara in direzione di Fossano, dove di nuovo si impose Merlier. Tante suggestioni quindi, ma ora diamo spazio alla diretta Vuelta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Giornata storica per il ciclismo oggi, sabato 23 agosto 2025, perché per la prima volta la Vuelta sbarca in Italia: le prime tre tappe più la partenza della quarta avranno infatti luogo in Piemonte per il Giro di Spagna, con Torino che entra così nel piccolo gruppo di città ad avere ospitato Giro d’Italia, Tour de France e appunto adesso la diretta Vuelta 2025.

Oggi la prima tappa sarà la Torino-Novara di 186,1 km, ci si muoverà dalla Reggia di Venaria per poi avere il km 0 nel capoluogo di regione e in seguito pedalare verso Novara, dove l’epilogo più probabile dovrebbe essere una volata di gruppo a ranghi compatti, con gli sprinter che di conseguenza dovrebbero giocarsi la maglia rossa come primo leader della classifica generale.

L’uomo più atteso è naturalmente Jonas Vingegaard, favorito d’obbligo per il successo finale fra tre settimane a Madrid, dopo il secondo posto al Tour e per rendere positivo un 2025 che alla voce vittorie per il danese è ancora fermo addirittura al mese di febbraio, con una tappa e la classifica della Volta ao Algarve, decisamente troppo poco per uno come Vingegaard.

La diretta Vuelta 2025 però chiamerà all’azione anche diversi italiani, che si presenteranno al via del Giro di Spagna per onorarlo al meglio fin dai primi giorni sulle nostre strade. Le ambizioni sono alte con i nostri due migliori giovani talenti, cioè Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari, più Giulio Ciccone che dopo avere vinto la Clasica di San Sebastian vorrà lasciare ancora il segno sulle strade spagnole.

Il Piemonte in questi giorni ci offrirà emozioni variegate per la diretta Vuelta 2025, si comincerà con un giorno onestamente dedicato ai velocisti in occasione della prima tappa Torino-Novara di 186,1 km, il cui percorso sarà quasi completamente pianeggiante e infatti caratterizzato da appena 1337 metri di dislivello. Come già accennato, ci si muoverà dalla Reggia di Venaria e poi la partenza ufficiale sarà a Torino alle ore 13.22 presso il Monumento dedicato a Fausto Coppi, giusto tributo a un mito del ciclismo mondiale.

Ci sarà un GPM di terza categoria a La Serra (km 70,5) che sicuramente scatterà la bagarre perché metterà in palio la prima maglia di leader tra gli scalatori (concetto in verità per il momento ancora assai relativo), poi al km 89,9 avremo lo sprint intermedio a Valdengo ma il finale sarà davvero veloce, attraversando fra le altre località anche Borgomanero e Arona prima di giungere all’arrivo di Novara, dove salvo sorprese la prima maglia rossa dovrebbe essere assegnata al vincitore di uno sprint di gruppo.