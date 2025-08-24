Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video 2^ tappa: orario, percorso e vincitore, si sale con la Alba-Limone Piemonte (oggi domenica 24 agosto)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: ARRIVO IN SALITA ALLA SECONDA TAPPA!

Arrivo in salita già al secondo giorno di una corsa di tre settimane: non capita spesso, ma la diretta Vuelta 2025 ci offrirà proprio questo oggi, domenica 24 agosto, in occasione della seconda tappa Alba-Limone Piemonte di 159,6 km. Stiamo vivendo la storica prima volta in Italia del Giro di Spagna e oggi naturalmente il primo assaggio di montagna infiammerà la corsa.

Nulla di trascendentale, ma sicuramente una bella scossa rispetto alla tappa per velocisti andata in scena ieri fra Torino e Novara, che ha visto il successo di Jasper Philipsen, naturalmente oggi in gara con la maglia rossa come leader della classifica generale della Vuelta 2025, che però è destinata a cambiare già al termine della frazione odierna.

Verso Limone Piemonte non sarà una salita particolarmente difficile, per cui non è detto che ci siano differenze in stile Tadej Pogacar ad Oropa nel Giro d’Italia 2024, che citiamo come paragone essendo anche in quel caso la seconda tappa e sempre in Piemonte, però certamente sarà una bella occasione per farsi una prima idea sulle condizioni di forma dei big.

D’altronde la diretta Vuelta 2025 sarà ricca di frazioni impegnative già nel corso della prima settimana, come d’altronde è tradizione per la corsa iberica, per cui chi vorrà trionfare a Madrid deve essere arrivato in Piemonte già in ottime condizioni forma: ecco allora che tra Jonas Vingegaard e i suoi rivali di spicco il primo duello potrebbe arrivare già oggi…

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Il primo arrivo in salita potrebbe attirare molto pubblico sulle strade verso Limone Piemonte, per tutti gli altri ricordiamo che la diretta Vuelta 2025 in tv sarà invece solo per gli abbonati ad Eurosport, con diretta streaming video del Giro di Spagna disponibile per loro grazie a Discovery +.

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO DELLA ALBA-LIMONE PIEMONTE

Andiamo adesso naturalmente a scoprire che cosa ci riserverà oggi il secondo giorno piemontese della diretta Vuelta 2025. Abbiamo accennato all’arrivo in salita, che sarà naturalmente il piatto forte del percorso della seconda tappa Alba-Limone Piemonte di 159,6 km, con 1884 metri di dislivello. La partenza sarà quindi proprio da Alba alle ore 13.55, in virtù di un tracciato piuttosto breve e anche abbastanza semplice, almeno fino ai piedi della salita conclusiva.

Ci sarà qualche saliscendi, ma nulla di significativo. Ricordiamo il traguardo volante che sarà collocato a Busca al km 68,4, mentre Borgo San Dalmazzo sarà l’ultima località rilevante attraversata dalla corsa prima di affrontare la salita verso l’arrivo a Limone Piemonte. Sarà un primo assaggio rispetto ad ascese ben più impegnative nelle prossime tre settimane: 9,8 km al 5,1% di pendenza media, ma per la seconda tappa di un grande Giro sarà comunque una battaglia da non sottovalutare.

