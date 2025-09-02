Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 10^ tappa: orario, percorso e vincitore a El Ferial Larra Belagua (oggi martedì 2 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: COMINCIA LA 10^ TAPPA!

Si scende in strada per la decima tappa, la diretta Vuelta 2025 riparte dopo il giorno di riposo per aprire una seconda settimana molto impegnativa. Non ci sarà nemmeno una tappa pianeggiante, i trabocchetti saranno possibili ogni giorno anche se naturalmente le due frazioni più attese saranno quelle con arrivo sul mitico Angliru venerdì e poi il giorno successivo con l’altro arrivo in quota a La Farrapona. Quelle saranno due vere tappe di alta montagna, le altre sono comunque insidiose a cominciare da oggi, con l’arrivo a Larra Belagua che avevamo visto già due anni fa alla Vuelta.

Remco Evenepoel era uscito di classifica e allora si era reso protagonista almeno di una splendida fuga, grazie alla quale era arrivato solitario al traguardo con 1’12” di vantaggio su Romain Bardet e addirittura 6’33” su Lennert Van Eetvelt, mentre il gruppo arrivò con un ritardo di 8’22” con il trio della Jumbo-Visma che già monopolizzava il podio, come avrebbe fatto poi fino a Madrid. Stavolta invece cosa succederà su questa salita della Navarra per la diretta Vuelta 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’ennesimo arrivo in salita attirerà su Eurosport (a patto di essere abbonati) tutti gli appassionati di ciclismo per la diretta Vuelta 2025 in tv, con l’alternativa della diretta streaming video su Discovery +.

VUELTA 2025, CLASSIFICA: SI RIPARTE SALENDO ANCORA!

Dopo il giorno di riposo, la diretta Vuelta 2025 riparte oggi, martedì 2 settembre, rispettando le tradizioni del Giro di Spagna: la decima tappa Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175,3 km sarà infatti già il quinto arrivo in salita nelle prime dieci tappe – addirittura il sesto se considerassimo il GPM di quarta categoria sul traguardo di Ceres.

Le frazioni più impegnative devono ancora arrivare, ma già tanto è successo, soprattutto grazie all’acuto di Jonas Vingegaard domenica a Valdezcaray, la prima occasione nella quale il danese ha dimostrato in modo chiaro la sua superiorità su tutti gli avversari, rafforzando il ruolo di grande favorito per il successo finale nella classifica generale della Vuelta 2025.

Questo senza nulla togliere ai meriti della maglia rossa Torstein Træen, il norvegese che grazie a una fuga è balzato al comando dopo la sesta tappa ed è ancora al comando con 37” di vantaggio sullo stesso Vingegaard, che però ormai lo ha messo nel mirino, magari già da oggi in una tappa con molte similitudini rispetto a quella di domenica.

Ripartiamo anche con tre italiani nei primi 10, che però a Valdezcaray non hanno trovato il guizzo giusto: sono tra i migliori, ma avranno bisogno di qualcosa in più Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato e Giulio Pellizzari per sognare magari un podio (soprattutto l’abruzzese), qualche vittoria di tappa e per il giovane della Red Bull anche la maglia bianca. Tante risposte che la diretta Vuelta 2025 ci dovrà dare…

DIRETTA VUELTA 2025, PERCORSO “CLASSICO” PER LA 10^ TAPPA

Le tappe relativamente pianeggianti ma con arrivo in salita sono un classico della casa, allora per la diretta Vuelta 2025 andiamo a presentare il percorso della decima tappa Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175,3 km, con un dislivello di 3082 metri che già ci dice come la frazione odierna in realtà non si possa definire “pianeggiante”. La partenza sarà dal Parque de la Naturaleza Sendaviva alle ore 13.08, tra i saliscendi della prima parte del tracciato sarà valido come GPM di terza categoria solo l’Alto de Las Coronas al km 127.7.

Tutto però naturalmente si deciderà nel finale per la diretta Vuelta 2025 della decima tappa. Sarà già in un tratto di falsopiano in lieve salita il traguardo volante di Isaba al km 153, che porterà la crossai piedi della salita finale verso l’arrivo a El Ferial Larra Belagua. Questa ascesa sarà valida anche come GPM di prima categoria con i suoi 9,4 km al 6,3% di pendenza media: ancora una volta, non una salita micidiale ma che potrebbe fare male a molti. Ne vedremo di nuovo delle belle…

