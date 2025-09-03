Diretta Vuelta 2025, classifica: orario e risultato live della 11^ tappa, con partenza e arrivo a Bilbao e ben otto GPM sulla strada.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: TANTE SALITE OGGI!

Alle ore 13:51 di mercoledì 3 settembre la diretta Vuelta 2025 ci consegna un’altra intrigante giornata: siamo arrivati alla 11^ tappa che è particolare, perché stiamo parlando della Bilbao-Bilbao e dunque si inizia e si conclude nella città dei Paesi Baschi, ma con un percorso (157,4 chilometri) che è davvero intrigante.

È una tappa di montagna, questo possiamo dirlo, anche se non si tratta delle salite più devastanti della corsa; tuttavia la strada oggi continua a presentarci ascese, tanto che ci sono ben sette GPM e, di conseguenza, parecchi punti in cui gli uomini di classifica potranno attaccare e provare a scompaginare le carte.

A proposito di classifica: ieri nella diretta Vuelta 2025 è cambiata la maglia rossa, tornata sulle spalle di Jonas Vingegaard che, insieme agli altri big, è riuscito a staccare Torstein Træen tornando così il corridore di riferimento, capace ora di arrivare sino in fondo con il primato.

La vittoria di tappa però è andata ancora una volta a Jay Vine, proprietario della maglia a pois e capace di staccare la concorrenza sull’ultima salita; grande prova da parte dell’australiano che, chissà, potrebbe riprovarci anche oggi nel corso dell’undicesima tappa.

VUELTA 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 11^ TAPPA

Solito appuntamento tv su Eurosport con la diretta Vuelta 2025, anche la 11^ tappa di questa corsa potrà essere seguita in diretta streaming video tramite Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO DELLA 11^ TAPPA

Presentiamo allora nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2025, con il percorso della 11^ tappa. Partenza da Bilbao, e già dopo 13 chilometri abbiamo l’Alto de Laukiz che è il primo GPM, di terza categoria come sarà anche la maggior parte di quelli seguenti. Nel dettaglio: l’Alto de Sollube che arriva dopo altri 13 chilometri di strada, il Balcon de Bizkaia al chilometro 63, l’Alto de Morga più o meno a metà della tappa e infine l’Alto de Pike che, essendo posto a otto chilometri dal traguardo, potrebbe essere quello decisivo se non altro per definire la vittoria di giornata, sempre ovviamente che prima non sia successo altro di sostanziale.

Difficile però che sia calma piatta fino all’Alto de Pike, anche perché i corridori nella 11^ tappa della Vuelta 2025 dovranno affrontare due GPM di seconda categoria: di fatto è sempre lo stesso, perché il tracciato prevede che l’Alto del Vivero sia affrontato due volte con in mezzo il traguardo volante con il quale si tornerà a Bilbao. Insomma, possiamo dire che la 11^ tappa sia davvero intrigante, e magari anche determinante per disegnare la diretta Vuelta 2025 per i prossimi giorni, non ci resta che scoprire insieme cosa succederà lungo la strada nella giornata di mercoledì 3 settembre.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA VUELTA 2025